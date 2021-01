Es geht so richtig dahin für Marita Kramer. Foto: EPA/RONALD WITTEK

Titisee-Neustadt – Skispringerin Marita Kramer hat in Titisee-Neustadt gleich den nächsten Sieg nachgelegt. Die Salzburgerin gewann am Sonntag mit Sätzen auf 137,5 und 135 m, jeweils die Höchstweite, vor der Japanerin Sara Takanashi und der Norwegerin Silje Opseth und feierte so ihren vierten Weltcup-Erfolg. Daniela Iraschko-Stolz verpasste als Vierte knapp das Podest. Sophie Sorschag schaffte mit Platz sieben ihr bisher bestes Resultat, Chiara Hölzl wurde 15.

"Ich bin sehr happy mit dem heutigen Wettkampf. Zweimal da zu gewinnen ist einfach megacool. Ich glaube, meine Sprünge waren auch auf einem sehr guten Level, wobei nicht alles immer einfach war", sagte die 19-jährige Kramer, die schon am Samstag auf der größten Schanze des Frauen-Weltcups triumphiert hatte. "Jeder Sprung fliegt, das ist einfach sehr, sehr cool. Ich glaube, dass ich da einfach weiterarbeite und freue mich schon auf den Heim-Weltcup."

Ausgebaut

Vor den Bewerben in Hinzenbach am nächsten Wochenende baute Kramer ihre Weltcup-Führung aus, sie führt nun 134 Punkte vor Takanashi. Iraschko-Stolz belegt nach ihrem vierten Rang vom Sonntag weiter den achten Platz. "Natürlich, besser geht immer, aber ich nehme das einmal mit", meinte die Steirerin. "Ich glaube, mannschaftlich sind wir gut aufgestellt für den Heim-Weltcup."

Frauen-Cheftrainer Harald Rodlauer freute sich über "ein großartiges Wochenende für uns hier in Titisee-Neustadt" und "zwei großartige Siege". Die Leistungen Kramers seien beeindruckend. "Aber natürlich bin ich auch mit dem gesamten Team heute sehr zufrieden", ergänzte er. Auch bei Hölzl gehe es nach oben. "Wir freuen uns jetzt auf das kommende Wochenende in Hinzenbach. Das ist der Heim-Weltcup, der uns sicher auch noch einen Motivationsschub geben wird." (APA, 31.1.2021)