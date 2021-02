Xenius: Schnee, Re: Spiel mit der Sucht, Thema: Psyche im Lockdown, Unstoppable, In My Room, Kulturmontag – dazu die Radiotipps

Findet eine Anstellung als Dienstmädchen in einem vornehmen Pariser Haus: Charlotte Gainsbourg als Ausreißerin Janine in "Die kleine Diebin", Arte, 20.15 Uhr. Foto: Orly Films / Renn P. / Ciné Cinq / Carrosse / SEDIF

16.50 MAGAZIN

Xenius: Schnee Das Arte-Magazin macht sich auf die Suche nach den faszinierenden und mitunter gefährlichen Aspekten von Schnee. Besucht wird auch ein bayerisches Skigebiet bei Corona-Vorbereitungen. Bis 17.20, Arte

19.40 REPORTAGE

Re: Spiel mit der Sucht – Sieg oder Niederlage? Die Sportwettenbranche boomt wie nie zuvor, gleichzeitig steigt die Zahl der Spielsüchtigen. Bis 20.15, Arte

20.15 UMWELT

Themenmontag: Fertiggerichte In vier Dokus werden die Tricks der Lebensmittelindustrie beleuchtet und die Frage gestellt, wie gut Tiefkühlkost und Fertiggerichte tatsächlich sind. Bis 23.35, ORF 3

20.15 TRAGIKOMÖDIE

Die kleine Diebin (La petite voleuse, F 1988, Claude Miller) Die 16-jährige Janine kompensiert fehlende Liebe mit Diebereien. Als man sie erwischt, flüchtet sie in die Arme zweier Männer in Paris. Claude Miller drehte diese Initiationsgeschichte mit Charlotte Gainsbourg in der Hauptrolle nach dem letzten Drehbuch seines 1984 verstorbenen Regiekollegen François Truffaut. Bis 22.00, Arte

20.15 ACTIONTHRILLER

Unstoppable – Außer Kontrolle (USA 2010, Tony Scott) Ein mit Gefahrengut beladener Zug rast in Tony Scotts energetischem Thriller außer Kontrolle auf ein dicht besiedeltes Großstadtviertel zu. Denzel Washington und Chris Pine versuchen ihn zu stoppen.

Bis 22.15, ATV

21.10 MAGAZIN

Thema Psyche im Lockdown – immer mehr Kinder und Jugendliche leiden / Bauernleben, Bauernsterben / Überfall aus dem Darknet / Ein Tiroler an der Spitze der europäischen Raumfahrt. Bis 22.00, ORF 2

22.00 TALK

In My Room (D 2018, Ulrich Köhler) Als der desillusionierte Kameramann Armin (Hans Löw) eines Morgens in seinem Heimatort in der deutschen Provinz aufwacht, scheint er der einzige Mensch auf Erden zu sein. Ulrich Köhler spielt ein klassisches Science-Fiction-Motiv als kluge Meditation über die Freiheit durch. Bis 23.55, Arte

22.30 MAGAZIN

Kulturmontag: Per Anhalter durch Hölle, Fegefeuer und Paradies Themen sind die Street-Art von Banksy & Co, die 30-jährige österreichische Autorin Raphaela Edelbauer und Dichterphilosoph Dante Alighieri, der auch 700 Jahre nach seinem Tod immer wieder neu entdeckt wird. Bis 23.15, ORF 2

23.55 SIMENON-VERFILMUNG

Maigret – Um eines Mannes Kopf (La tête d’un homme, F 1933, Julien Duvivier) Ein Lieferbursche wird des Doppelmordes beschuldigt und aufgrund erdrückender Beweise zum Tode verurteilt. Nur Kommissar Maigret zweifelt an seiner Schuld und am angeblichen Tathergang. Eigentlich wollte Autor Georges Simenon selbst Regie führen. Stattdessen übernahm der lange unterschätzte Regiekönner Julien Duvivier und schuf eine der besten Simenon-Verfilmungen. Bis 1.35, Arte