Die Organisatoren gaben die Versammlung als "Wallfahrt" aus. Foto: Johannes Pucher

Es waren unübersichtliche Szenen, die sich am Sonntag in der Wiener Innenstadt boten: Eigentlich hatten Aktivisten aus der "Querdenker"-Szene für einen "Tag der Freiheit" mobilisiert, an dem die Regierung zum Rücktritt gezwungen werden sollte. Als die Wiener Polizei am Samstag jedoch 15 von 17 angemeldeten Demonstrationen – unter anderem auch eine der FPÖ – untersagte, machten die Organisatoren spontan eine "Wallfahrt" daraus. Denn niemand könne ihnen ihr Recht auf freie Relgionsausübung nehmen, hieß es in ihren Telegram-Gruppen.

Und so sammelten sich am Sonntag gegen 11 Uhr die ersten Demonstranten im Wiener Volksgarten zu einer Versammlung mit dem Titel "Österreich braucht Jesus". Dort erklärte ein Redner, dass man Corona-Symptome durch Gebete heilen könne. "Jesus fürchtet Corona nicht" , sagte er weiter. Im gemeinsamen Gebet baten die Teilnehmer Gott dann um Vergebung, dass im Moment der Virus mehr gefürchtet werde als er. Die Erzdiözese Wien hatte zuvor noch vor einer als "christliche Prozession" getarnten Corona-Demonstration gewarnt und dieses Vorhaben als einen Missbrauch der Religionsfreiheit verurteilt.

Ab 13 Uhr sammelten sich dann erste "Gläubige" zum vermeintlichen Gebet zwischen Maria-Theresien und Heldenplatz, wo auch schon vor zwei Wochen am 16. Jänner gegen die Corona-Maßnahmen demonstriert wurde. Die nicht angezeigte Versammlung verlief anfangs mit wenigen hundert Teilnehmern noch friedlich – auch wenn kaum Masken und eingehaltene Mindestabstände zu sehen waren. Mit dem Zulauf heizte sich die Stimmung in der Menge aber auf. Die "Gläubigen" durchbrachen eine Polizeikette die den Ring absperrte und skandierte "Wir sind das Volk". Unter die Teilnehmer hatten sich auch Identitäre rund um Martin Sellner sowie Neonazi Gottfried Küssel samt Mitstreitern gemischt.

Viele Verstöße

Weil laut Polizei "keinerlei Covid-Maßnahmen eingehalten" wurden, wurde die Kundgebung am Ring schließlich eingekesselt und die Auflösung angekündigt. Es gab Festnahmen, zahlreiche Anzeigen und Identitätsfeststellungen. Am Abend wurde auch einer der Organisatoren, der ehemalige Kärtner Landtagsabgeordnete Martin Rutter, verhaftet. Hubschrauber kreisten über der Innenstadt. Es kam zu tumultartigen Zuständen. Die Polizei sprach davon, dass das Einschreiten aufgrund der großen Zahl an Teilnehmern sowie unter Wahrung der Verhältnismäßigkeit "besonders fordernd" gewesen sei.

Nachdem größere Gruppen von Demonstranten aus dem Kessel am Ring entlassen wurden, verteilten sich einige Demo-Züge in der Stadt – teils mit, teils aber auch ohne Polizeibegleitung. Wie DER STANDARD beobachten konnte, marschierte ein Demonstrationszug mit knapp 2.000 Teilnehmern vom Bereich Westbahnhof kommend über die Mariahilfer Straße und vereinte sich dort mit rund 600 anderen Demonstranten, die zuvor aus dem Kesssel am Ring entlassen worden waren. Auf Nachfrage bei der Polizei, warum man eine solche Menschenmasse ohne Polizeibegleitung durch die Straßen ziehen konnte, sagte ein Polizeisprecher: "Es sind überall und an verschiedenen Orten Beamte, teils auch in Zivil, vor Ort gewesen."

Insgesamt waren mehr als tausend Polizeibeamte im Einsatz, geleitet wurde dieser von Polizeipräsident Gerhard Pürstl.

Kickl kritisiert Nehammer

Die Landespolizeidirektion hatte im Vorfeld die Entscheidung, die Kundgebungen zu untersagen, folgendermaßen begründet: "Die Erfahrungen der letzten Wochen bei Versammlungen dieser Art haben gezeigt, dass weite Teile von Versammlungsteilnehmern das Gebot des Tragens eines eng anliegenden Mund- und Nasenschutzes sowie die Einhaltung des Mindestabstands schlichtweg ignorieren, sodass geradezu erwartbar ist, dass es bei diesen Versammlungen zu Gesetzwidrigkeiten in großem Ausmaß kommen wird."

Die Veranstalter verschärften nach der Bekanntgabe ihrer Demo-Untersagungen noch einmal ihre rhetorische Gangart: So zeigte man sich überzeugt davon, in einer Diktatur zu enden, wenn die Demonstrationen dieses Wochenende ausfallen würden. Szeneprotagonistin Jennifer Klauninger rief ihre Anhänger zudem explizit dazu auf, es auch bei den anwesenden Polizeibeamten mit Überzeugungsarbeit zu versuchen: "Wir brauchen die Polizisten auf unserer Seite. Wir brauchen auch das Militär." Schon am Samstag war es zu zahlreichen Identitätsfeststellungen und auch zwei Festnahmen – darunter Klauninger – gekommen.

FPÖ-Klubchef Herbert Kickl, der die Absage der Demos im Vorfeld scharf kritisiert hatte, machte am Sonntagnachmittag Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) "und Co" für die Situation verantwortlich. Sie hätten mögliche Eskalationen mutwillig und aus parteipolitischen Gründen "geradezu provoziert".

Rechtlich gedeckt

Dass die Versammlungen der "Querdenker" im Vorfeld behördlich untersagt wurden, sollte rechtlich gedeckt sein. Grundsätzlich erlaubt es das Versammlungsgesetz, Demonstrationen zu untersagen, die die öffentliche Sicherheit oder das öffentliche Wohl gefährden. Für eine Untersagung muss die Polizei zuvor eine Prognose treffen. Im Falle der "Querdenker" dürfte die Untersagung rechtmäßig gewesen sein. "Die Untersagungen sind heikel, aber zulässig", sagt Verfassungsjurist Heinz Mayer. Der Schutz der Gesundheit sei ein "besonders hohes Gut".

Dieser Meinung ist auch Verfassungsjurist Bernd-Christian Funk: "Die Erfahrungen, die man mit dem Milieu bisher gemacht hat, weisen darauf hin, dass die Regelungen nicht eingehalten werden." Auch die Tatsache, dass es bei diesen Versammlungen immer wieder zu Verstößen gegen das Verbotsgesetz kommt, könne in dem Zusammenhang eine Rolle spielen. Beide Tatsachen waren schließlich auch am Sonntag nachweisbar.

Strittiger ist es bei der Frage, ob auch die Untersagung eines Gegenprotests rechtmäßig war. Die Polizei vermutete das Auftauchen von Personen aus der linksextremen Szene und dadurch Aktionsformen, die keinen ausreichenden Abstand zuließen. Auch die erwartete hohe Personenanzahl wurde ins Treffen geführt.

"Das scheint mir fragwürdig. Die Frage ist, ob das tatsachengestützt ist oder nur Befürchtungen sind, um unliebsame Versammlungen untersagen zu können", sagt Funk dazu. Das Argument der Personenanzahl alleine reiche nicht. Der Sprecher der Plattform der Veranstalter, Volkshilfe-Direktor Erich Fenninger, betont jedenfalls: "Niemals wurde bislang Kritik an unseren Sicherheitskonzepten im Rahmen der Pandemiebekämpfung geübt." Im Vorfeld wurde auch zur Einhaltung der Maßnahmen aufgefordert.

Asyldemo in Innsbruck

Auch in Innsbruck kam es bei einer Demonstration mit rund 600 Teilnehmern bereits am Samstagnachmittag zu Zwischenfällen. Demonstriert wurde für Flüchtlinge und gegen Abschiebungen, die angemeldete Kundgebung lief unter dem Namen "Grenzen töten".

Laut Polizei wurden Mindestabstände nicht eingehalten, woraufhin sie rigoros einschritt: Es kam zu einem Pfeffersprayeinsatz der Polizei, die ihrerseits Attacken auf Polizeibeamte ins Treffen führte. Es gab 19 Festnahmen und mehr als 100 Anzeigen. Während die FPÖ den Einsatz lobte, hagelte es von SPÖ und Grünen massive Kritik. Beide kündigten eine parlamentarische Anfrage an. (Vanessa Gaigg, David Krutzler, Johannes Pucher, Colette M. Schmidt, 31.1.2021)