Aung San Suu Kyi bei den Parlamentswahlen im November. Den Sieg ihrer Nationalen Liga für Demokratie wollte das Militär nicht anerkennen. Foto: Reuters / Thar Byaw

In Burma (Myanmar) sind nach Angaben der Regierungspartei von Friedensnobelpreisträgerin Aung San Suu Kyi zahlreiche Politikerinnen und Politiker festgenommen worden. Unter ihnen befinde sich Suu Kyi selbst, aber auch Staatspräsident Win Myint sowie weitere Vertreter der von Suu Kyi geführten Nationalen Liga für Demokratie (NLD). Ein Sprecher der NLD, Myo Nyunt, bestätigte laut der Agentur Reuters die Berichte. Er rief die Bevölkerung zur Ruhe auf, fügte aber hinzu, auch er rechne damit, in den nächsten Stunden vom Militär abgeholt zu werden. Offenbar wurden auch zahlreiche Kommunikationsleitungen ins Ausland gekappt. In der Hauptstadt Naypyidaw sowie in der größten Stadt Yangon sind nach Angaben der BBC Soldaten auf den Straßen zu sehen.

Die NLD hatte Wahlen im vergangenen November klar für sich entscheiden und rund 83 Prozent der verfügbaren Sitze im Parlament gewonnen. Das Militär hatte sich aber geweigert, den Wahlausgang anzuerkennen und von Wahlbetrug gesprochen. Das neue Parlament hätte erstmals am Montag zusammentreten sollen.

Erst am Samstag hatte die Armee Putschgerüchte zurückgewiesen und ihre Verfassungstreue erklärt. Äußerungen von Oberbefehlshaber Min Aung Hlaing, mit denen dieser vorige Woche einen Putsch angedeutet hatte, seien missverstanden worden. "Tatmadaw (das Militär, Anm.) schützt die Verfassung von 2008 und wird sich an die Gesetze halten." Das Militär reagierte auf UN-Generalsekretär Antonio Guterres und westliche Botschafter in Myanmar, die sich am Freitag besorgt über eine möglicherweise geplante Militärintervention geäußert hatten.

Lange Militärherrschaft

In dieser Woche hatten sich die Spannungen verschärft, als ein Militärsprecher sich weigerte, einen Putschversuch vor der konstituierenden Sitzung des neuen Parlaments in der kommenden Woche auszuschließen. Vielmehr hatte er gedroht, die Streitkräfte könnten "in Aktion treten", sollte auf ihre Vorwürfe des Wahlbetruges nicht reagiert werden. In mehreren Großstädten kam es zu Kundgebungen von Anhängern des Militärs. Auch am Samstag zogen Demonstranten durch die Wirtschaftsmetropole Yangon und drückten dem Militär ihre Unterstützung aus. Dieses hatte auch Truppen und Panzer in den Städten aufgefahren.

Nach dem Putsch im Jahr 1962 wurde Myanmar 49 Jahre lang vom Militär regiert. Suu Kyi, Tochter des Unabhängigkeitskämpfers Aung San, kämpfte in den 1980ern für die Demokratisierung ihres Landes. 1991 wurde ihr dafür der Friedensnobelpreis zuerkannt.

Zwischen 1989 und 2010 verbrachte sie deshalb rund 15 Jahre unter Hausarrest. Eine vorsichtige Demokratisierung im Land gab es 2008. Die ersten relativ freien Wahlen im gesamten Staat fanden aber erst 2015 statt. Auch danach bewahrte sich die Armee aber einen überaus großen Einfluss. So garantiert die Verfassung dem Militär ein Viertel der Sitze im Parlament und drei Schlüsselministerien. Zudem hatte das Militär Suu Kyi selbst verboten, offizielle Regierungsposten einzunehmen. Weil sie de facto aber die Posten der Regierungschefin und der Außenministerin ausführte, wird ihr vom Internationalen Strafgerichtshof Komplizenschaft beim mutmaßlichen Völkermord an den Rohingiya vorgeworfen.

Nach der Parlamentswahl im November 2020, bei der die NLD 83 Prozent der Sitze errungen hatte, erhob das Militär wiederholt Vorwürfe, es sei zu Wahlbetrug gekommen – was die unabhängige Wahlkommission aber bestritt. (red, APA, Reuters, 1.2.2021)