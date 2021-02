Kurz noch ein Telefonat am Abend, Mails beantworten in der Nacht. Mit dem Homeoffice verschwimmen vielfach die Grenzen zwischen Arbeit und Freizeit. Wie gehen Sie damit um?

Endlich Feierabend – denken Sie. Sie sitzen mit Ihrer Familie gemeinsam bei Tisch und essen zu Abend. Es war ein anstrengender Arbeitstag – zahlreiche Videokonferenzen, Mails, die dringend beantwortet werden müssen, und schließlich noch die eigentliche Arbeit – und das alles in den eigenen vier Wänden.

Ruft der Chef dann um 20 Uhr noch an und braucht dringend etwas, ist es recht einfach, den Computer noch mal hochzufahren und die Aufgabe zu erledigen, ist der Arbeitsplatz ja im gleichen Raum wie die Couch. Kunden rufen am Handy an, Arbeitskollegen melden sich noch schnell, und schon ist man beinahe rund um die Uhr erreichbar. Das haben auch Umfragen gezeigt. Fünf Prozent der befragten Angestellten, die im Büro arbeiten, erledigen auch in der Freizeit Dinge für die Arbeit. Bei den befragten Angestellte, die im Homeoffice arbeiten, waren das schon mehr als ein Drittel, die auch nach Büroschluss noch Arbeit erledigen.

Recht auf Nichterreichbarkeit

Aber genau das stresst auch viele Menschen. Das ständige Erreichbarsein, die ständige Verfügbarkeit, das Verschmelzen von Arbeit und Freizeit ist seit fast einem Jahr für viele Menschen Alltag. Eine Gruppe von EU-Politikern will nun Arbeitnehmer besser schützen und ihnen ein Recht auf Nichterreichbarkeit einräumen. User "ümitza" trennt Arbeit und Freizeit so:

Sind Sie auch außerhalb Ihrer Arbeitszeit erreichbar?

