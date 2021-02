Selten werden so schöne Dinosaurierspuren entdeckt. Foto: National Museum Wales

Einem vierjährigen Mädchen ist bei einem Strandspaziergang in Wales ein paläontologischer Glücksfund gelungen. Lily Wilder war gerade gemeinsam mit ihrem Vater am Bendricks Beach in Barry mit ihrem Hund unterwegs, als sie an einem Felsen auf den perfekt erhaltenen Fußabdruck eines Dinosauriers stieß. Lily schoss einige Fotoaufnahmen und kehrte später mit ihrer Mutter Sally zur Fundstelle zurück, die die Bedeutung der Entdeckung sofort erkannte und das National Museum Wales informierte.

In Sicherheit gebracht

Das 11 Zentimeter lange Spurenfossil – der Typus wird in der Fachwelt "Grallator" bezeichnet – wurde von Experten untersucht und nach Genehmigung durch die Landbesitzer und Natural Resources Wales legal entfernt, um es vor der Zerstörung durch Fossilienjäger oder die Elemente zu bewahren. Aktuell befindet es sich im National Museum Wales in Cardiff, wo es möglicherweise eine dauerhafte Heimat finden wird, so die Museumsverantwortlichen.

Fund mit Seltenheitswert

"Dies ist eine spektakuläre Entdeckung", sagte Cindy Howells, Kuratorin für Paläontologie des National Museum Wales, die die Bergung des Fußabdrucks veranlasst hatte. "Es ist das am besten erhaltene Spurenfossil, das jemals in Südwales gefunden wurde – normalerweise sind sie weitaus nicht so gut definiert. Auf diesem sind sogar die Krallenspitzenabdrücke erkennbar." Der Fund werde den Forschern einiges über die Knochen- und Muskelstruktur von frühen Dinosaurierfüßen verraten, so Howells.

Der kleine Abdruck befindet sich auf der Oberseite eines großen Felsblocks in der Brandungszone von Bendricks Beach in Barry. Fotos: Archaeology Cymru

Kleiner früher Fleischfresser

Die Paläontologen gehen davon aus, dass der Abdruck von einem fleischfressenden Theropoden aus der Frühzeit der Dinosaurierära hinterlassen worden war. Der 75 Zentimeter hohe und 2,5 Meter lange Jäger oder Aasfresser hatte hier vor rund 220 Millionen Jahren am Ufer eines Gewässers vermutlich kleinen Tieren oder Insekten nachgestellt. Aus den USA sind ähnliche Spuren bekannt, die dort mit der Gattung Coelophysis in Verbindung gebracht werden. Auf dem Gebiet des heutigen Großbritannien kam diese Gattung von Zweibeinern jedoch nach bisherigem Wissensstand nicht vor.

Video: Karl-James Langford dokumentierte den Spurenfund. karl-james langford

Auch der Archäologe Karl-James Langford von Archaeology Cymru sieht in dem Abruck ein "absolut erstaunliches" Fossil, das er auf seinem Youtube-Kanal vor Ort dokumentierte, ehe es entfernt wurde. "Lily gebührt alle Ehre für diesen erstaunlichen Fund", so Langford, der vor acht Jahren am Bendricks Beach selbst eine Dinosaurier-Fußspur gefunden hatte. (tberg, red, 1.2.2021)