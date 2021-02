Die Arbeitslosigkeit ist im Jänner um 27 Prozent gestiegen. Foto: APA/Hochmuth

Wien – Die Auswirkungen der Pandemie, zu denen der Lockdown und der damit verbundene fehlende Wintersaisonstart im Tourismus zählen, belasten den Arbeitsmarkt weiterhin. Die Zahl der Arbeitslosen und Schulungsteilnehmer lag Ende Jänner um 27 Prozent höher als im Dezember. 535.470 Personen waren arbeitslos gemeldet oder in AMS-Schulung, das sind um 114.769 mehr als im Jänner 2020. Zum Vergleich: Ende Dezember waren 520.919 Menschen ohne Job.

Besonders betroffen ist der Tourismus, dort ist die Arbeitslosigkeit mehr als doppelt so hoch wie im Vorjahr. Deutlich erhöht ist auch die Arbeitslosigkeit im Handel, die ungefähr ein Drittel über dem Vorjahresniveau liegt.

Höchststand war im April

Der bisherige Corona-bedingte Höchststand war Mitte April 2020 erreicht worden, mit 588.000 Arbeitslosen. Die Arbeitslosenquote lag Ende Jänner in Österreich mit 11,4 Prozent um 2,8 Prozentpunkte höher als im Jänner 2020. Vor zwei Jahren betrug die Arbeitslosenquote im Jänner neun Prozent.

"Die Jänner-Bilanz zeigt, dass wir uns, bedingt durch die Pandemie, nach wie vor in einer sehr schwierigen Situation am Arbeitsmarkt befinden", kommentierte Arbeitsminister Martin Kocher (ÖVP) die aktuellen Arbeitslosenzahlen am Montag in einer Aussendung. Trotz aller Herausforderungen sei positiv, dass die Arbeitslosigkeit über den gesamten Jänner auf "relativ konstantem Niveau" geblieben und ein Anstieg der Schulungsteilnehmer zu verzeichnen sei, so Kocher. Dieses Plus sei vor allem auf die Corona-Joboffensive mit ihrem Qualifizierungsangebot zurückzuführen. (APA, red, 1.2.2021)