123 Wohneinheiten am Emil-Behring-Weg werden demnächst übergeben. Foto: PID/Votava

Der zweite "neue" Gemeindebau der Stadt Wien ist fertig. Im Stadtentwicklungsgebiet Wildgarten im Bezirk Meidling wurde ab Ende 2019 an der derzeit noch namenlosen Wohnanlage gebaut, Ende Februar werden die ersten Bewohner in den fünfgeschossigen Bau am Emil-Behring-Weg einziehen.

Die gesamte Wohnfläche beträgt rund 7.500 m², errichtet wurden 123 Wohneinheiten mit ein bis fünf Zimmern bzw. Größen von 33 bis 111 m². Fast alle Wohnungen verfügen über eine Freifläche (Balkon oder Loggia).

Stadt förderte mit 8,5 Millionen Euro

Geplant wurde der Bau vom Architekturbüro Gangoly & Kristiner, errichtet hat ihn das gemeinsame Unternehmen von Gesiba und Wiener Wohnen, Wigeba. Die Gesamtbaukosten machten laut einer Aussendung von Wohnbaustadträtin Kathrin Gaál rund 19 Millionen Euro aus, die Stadt Wien förderte die Errichtung mit rund 8,5 Millionen Euro.

Der erste "neue" Gemeindebau war der Barbara-Prammer-Hof in Oberlaa (10. Bezirk), er wurde im November 2019 übergeben. Der neue Gemeindebau im Wildgarten wurde bisher noch nach niemandem benannt, das dürfte aber bald nachgeholt werden.

Sechs Baustarts heuer

Vier weitere Gemeindebau-Projekte sind aktuell in Bau, und zwar am Handelskai 214 (332 Wohneinheiten), in der Wolfganggasse in Meidling (105 Einheiten), beim Eisring Süd (124 Einheiten) und in Neu-Leopoldau (46 Wohneinheiten). Bei den beiden Letzteren ist die Vergabe ab dem zweiten Quartal geplant.

Zudem sind heuer laut Aussendung sechs Baustarts geplant, nämlich an der Engerthstraße 259 (2. Bezirk), in der Stumpergasse 56 (6. Bezirk), in der Landgutgasse (10. Bezirk), am Montecuccoliplatz (13. Bezirk), in der Ödenburgerstraße 3b (21. Bezirk) und in der Seestadt Aspern (22. Bezirk). (red, 1.2.2021)