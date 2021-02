Früher war mehr Meer. Foto: getttyimages/istockfoto/FilippoBacci

Vorfreude ist die schönste Freude, sagt man. Und was wäre ein besserer Lichtblick als eine geplante oder gar schon gebuchte Reise am Horizont. Wenn vielleicht auch am ferneren, sobald es die Umstände eben erlauben – und mit wasserdichten Stornobedingungen.

Das Ferienhaus an der kroatischen Küste im Sommer, der Island-Roadtrip, die Bergtour in den Dolomiten, das Ausspannen am griechischen Inselstrand. Diesen User zieht es weiter weg:

Andere freuen sich auf die Sommerfrische in der Wachau, am Kärntner See oder im Bregenzerwald. Hauptsache, Tapetenwechsel!

Wie sieht es bei Ihnen aus?

Welche Reise haben Sie bereits geplant oder gebucht? Wie haben Sie sich für den Fall der Absage abgesichert? Welche Fernreise werden Sie antreten, sobald es wieder sicher möglich ist? Teilen Sie Ihre Pläne im Forum! (aan, 22.2.2021)