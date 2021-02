Ripple wird seit einigen Tagen von Reddit und Discordnutzern in die Höhe getrieben. Foto: EPA

Die Kryptowährung Ripple (XRP) musste am 22. Dezember einen schweren Rückschlag verdauen. Die US-Börsenaufsicht (SEC) entschied sich gegen XRP vorzugehen, da es sich laut SEC bei Ripple um ein Wertpapier handle und nicht um eine Kryptowährung. Die Klage führte zu einem radikalen Wertabfall und so manche Kryptobörse nahm daraufhin die Coins von ihren Plattformen. Ein bis dahin für die meisten unbekanntes Forum, r/SatoshiStreetBets, griff jedoch maßgeblich in die Entwicklung mit ein und verhalf Ripple zu einer überraschenden Wende.

Überraschender Anstieg

Laut dem Webservice Coinmarketcap legte Ripple innerhalb von sieben Tagen um 134 Prozent zu. Eine explosionsartige Steigerung, die auch zuletzt bei Doge Coin bemerkbar war. Die Techsite-T3n berichtet, dass vieles auf einen klassischen Short-Squeeze hindeutet. Vergleiche zu dem Aufschwung von Gamestop werden laut. Doch gilt bei WallStreetBets eine Regel: Das Diskutieren über Kryptowährungen ist, zumindest auf dem Discordserver, strengstens verboten. Deswegen gründete sich in den vergangenen Tagen, ein weiteres Forum auf Reddit unter dem Namen SatoshiStreetBets. Neben dem klassischen Forum wird zusätzlich ein Discordserver betrieben, um direkt via Chatfunktion interagieren zu können.

Discord und Reddit

Auf Discord findet sich jetzt ein eigener Kanal, der den Namen der Kryptowährung trägt. Dabei wird im Sekundentakt dazu aufgerufen XRP zu kaufen. Mit Erfolg: Mittlerweile konnte der Preis von 22 Euro-Cent auf 55 Cent Euro hochgetrieben werden, abermals soll die in Österreich nicht erhältliche App Robin Hood dafür genutzt werden. Doch warum setzt sich eine Internet-Community für die Kryptowährung ein?

Innerhalb weniger Sekunden werden Kaufaufforderungen auf dem Discordserver geschrieben. Foto: DER STANDARD

Ripple Labs, der Konzern hinter der Kryptowährung, sieht sich seit dem 22. Dezember einer Klage der US-Amerikanischen Börsenaufsicht konfrontiert. Die Klage lautet, dass es sich bei XRP um ein Wertpapier handle und dies ohne Genehmigung gehandelt wird. Sollte der Klage recht gegeben werden, müsste sich die beiden Vorstände Christian Larson und Brad Garlinghouse wegen eines unerlaubten Börsenganges für 1.3 Milliarden US-Dollar verantworten. Doch auch innerhalb der Kryptogemeinschaft stand XRP immer wieder in der Kritik. Der untypisch hohe Zentralisierungsgrad von XRP ist auch der Grund für die Klage. Bitcoin und andere Währungen hingegen setzen auf einen klar dezentralen Prozess bei der Herstellung ihrer Coins.

Am 29. Jänner reichte Ripple Labs ein 93-seitiges Dokument ein, um gegen die Vorwürfe der SEC entgegenzuwirken. Diese Nachricht wird wohl auch in die Karten von SatoshiStreetBets gespielt haben. Zwar gelang es noch nicht das Allzeithoch aus dem Jahr 2018 von knapp 2.55 Euro zu erreichen, doch zeigt abermals ein Internetkollektiv, welche Macht es ausüben kann, wenn Kräfte gebündelt werden. (fpz, 01.02.2021)