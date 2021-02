Expatica bietet Information und Community für Umzug und Leben in insgesamt 15 Staaten

Die Online-Info-Plattform Expatica für Menschen, die außerhalb ihres Heimatlandes leben, hat ihre Dienste auf Österreich ausgeweitet. In englischer Sprache biete die neue Österreich-Website expatica.com/at/ aktuelle Nachrichten über Österreich sowie Anleitungen für den Umzug, zum Arbeiten und Leben hierzulande, teilte die Plattform am Montag in einer Aussendung mit.

Gründung in den Niederlanden.

Dazu gehören Links zu Wohnungs- und Jobportalen, zu Gesundheits- und Bildungseinrichtungen sowie zur Beantragung von Visa. Des Weiteren gibt es ein Verzeichnis mit Informationen zu Unternehmen in Österreich. Expatica wurde im Jahr 2000 in den Niederlanden gegründet. Länderwebsites gibt es laut dem Unternehmen für 15 Staaten in Europa, Afrika und dem Nahen Osten. (APA, 01.02.2021)