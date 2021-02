Video zeigt zwei Stunden des geplanten Spiels in 4K – inklusive einer 30-minütigen Multiplayer-Partie

Foto: Rare

Der Nintendo-64-Klassiker Goldeneye 007 von 1997 sollte zehn Jahre später in einer Neuauflage für die Xbox 360 erscheinen. Dazu kam es aufgrund von unklaren Urheberrechten zwar nie, aber dank eines Youtubers kann man jetzt zwei Stunden des Spiels in 4K bestaunen.



Graslu00

Gänsehaut

Wenige Klassiker verursachen bei so vielen Spielern auch viele Jahre später noch Gänsehaut. Goldeneye 007 gehört aus mehreren Gründen zu dieser Sorte Spiel. Der Shooter war für damalige Verhältnisse technisch stark, spielerisch überzeugend und dank der prominenten Lizenz auch noch für viele Gamer attraktiv. Neben der grandiosen Solo-Kampagne, die den Spieler die Handlung des gleichnamigen Films nachspielen ließ, war da noch der Multiplayer-Modus für bis zu vier Spieler. Dieser ermöglichte in die verschiedenen Rollen Bonds und seiner Widersacher zu schlüpfen, um sich dann auf den verschiedensten Karten duellieren zu können. Sieht man heute Videos der damaligen Optik, zweifelt man am eigenen Erinnerungsvermögen. Richtig Spaß gemacht hat Goldeneye 007 damals trotzdem.

Neuauflage

Diesen Klassiker später mit verbesserter Technik neu aufzulegen schien deshalb naheliegend. Der US-Konzern Microsoft, der den Entwickler Rare mittlerweile gekauft hatte, bastelte offenbar an genau solch einer Neuauflage. Aufgrund von unklaren Urheberrechten scheiterte das Projekt, doch der Yotuber Graslu00 durfte jetzt exklusiv die Version auf einem Emulator spielen, um zusätzlich zu der Xbox-360-Version auch noch 4K und 60 Bilder pro Sekunde zu ermöglichen.

In einem Tweet erklärt der Youtuber, dass es sich bei dem Video nicht um den Leak handle, der zuvor auf der Plattform 4chan aufgetaucht ist.



Remakes erschienen

Tatsächlich wurde das Spiel abseits dieser nie erschienenen Xbox-Version noch zweimal neu interpretiert. 2010 wurde ein Remake für Wii und Nintendo DS veröffentlicht, bei dem einige grobe Änderungen vorgenommen wurden. So tauschte man etwa die Hauptfigur mit Daniel Craig aus, ergänzte moderne Waffen und einen Online-Multiplayer-Modus. Bereits ein Jahr später, 2011, erschien dann Goldeneye 007 Reloaded für Xbox 360 und Playstation 3. Leider war die Umsetzung lieblos und erhielt neben schlechten Wertungen auch keine Liebe der Fans. Laut Graslu00 ist geplant, die von ihm gespielte Version irgendwann 2021 der Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen. Mehr Details dazu gibt es noch nicht. Freuen darf man sich trotzdem. (aam, 1.2.2021)