In den sozialen Medien verkündete die Salzburgerin, dass sie gemeinsam mit ihrem Partner ein Kind erwartet

Veith gehört zu den erfolgreichsten heimischen Skifahrerinnen der vergangenen Jahre. Foto: Frank Gunn

Die ehemalige Skiläuferin Anna Veith erwartet ihr erstes Kind. "Liebe im Bauch", übertitelte die 31-jährige Salzburgerin am Montag in Sozialen Netzwerken ein Foto, auf dem sie mit einem leicht gerundeten Bauch erkennbar ist und das sie gemeinsam mit ihrem Ehemann Manuel Veith zeigt. "Wir werden Mama und Papa" schrieb Veith. "Wir sind so dankbar und voller Liebe."

Auf Facebook verkündete Anna Veith die Schwangerschaft.

Der zweifachen Weltcup-Gesamtsiegerin, die sich offenbar in der 20. Schwangerschaftswoche befindet, wurde online eifrigst gratuliert. So stellten sich unter anderen die Ex-Kolleginnen Michaela Kirchgasser und Nicole Schmidhofer oder Gregor Schlierenzauer als Gratulanten ein.

Veith war im Mai 2020 im Alter von 30 Jahren und nach schwerwiegenden Verletzungen zurückgetreten. Die dreifache Olympia-Medaillengewinnerin und dreifache Weltmeisterin gehört zu den erfolgreichsten heimischen Skifahrerinnen der vergangenen Jahre. (APA, 1.2.2021)