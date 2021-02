Das Burgenland feiert heuer seinen hundertsten Geburtstag als österreichisches Bundesland. Als Landstrich gibt es die Gegend natürlich schon deutlich länger. Bewohnt wurde und wird sie von den verschiedensprachigsten Völkern, die einander so manches in den Mund legten, wenn nicht sogar an den Kopf warfen. Wen es unversehens verschlägt in den östlichsten Streifen Österreichs, den kann das zuweilen ein wenig irritieren.

Gut, dass es da den Jakob Michael Perschy gibt, den Chef der burgenländischen Landesbibliothek; nicht nur ein Sprachwissenschafter ist er, sondern ein Sprachkundler. Er ist ein unermüdlicher, kundiger Führer nicht so sehr durchs Burgenland, sondern durchs Burgenländische, das in all seinen Varietäten insgesamt eine sehr merkwürdige Varietät des Deutschen ist (und Kroatischen, Ungarischen und Romanes).

Adamasch

Perschys neuester Sprach- oder eigentlich Sprechführer lässt die Interessierten ein wenig hineinschnuppern in die verbale deutsch-pannonische Weite, die sich auftut zwischen zwischen Adamasch und Zuigroaster. Zwischen bearad und Tschardagn. Zwischen der Muahm und dem Muid.

Had! Manches – Hotter (Grenze, Gemarkung), Umurkn (Gurken), Lekwa (Marmelade) – fiel dem Buchkonzept zum Opfer. Aber die 100 Wörter reichen hin, von der deutschen Seite her ein wenig einzudringen in das jahrhundertealte sprachliche Mischmasch, den verbalen Ballawadsch, den Perschy übrigens vom ungarischen pállot vacak (vergammelter Plunder) beziehungsweise vadság (Verwilderung) herleitet. Aber es bleibt genug, um Witterung aufnehmen zu lassen.

Juaregett

Einiges wird auch den nichtburgenländischen Ohren – e(i)pa – bekannt vorkommen. Anderes wird – Ischtanudschi! – eher auf anfängliches Unverständnis stoßen. Das legt sich für gewöhnlich erst, wenn man bis juaregett zusammenhockt. Dann aber kann es für gewöhnlich eh schnell gehen.

Perschys Büchlein ist jedenfalls kein trockenes Lexikon. Seine Worterklärungen, Herleitungen und kleinen G'schichterln sind sehr vergnüglich zu lesen. Für die Zuigroasten und die va dou gleichermaßen.

Dahuam

"Grundsätzlich", schreibt Perschy, "ist es egal, ob die 'zuigroasti' Person aus dem Nachbarort oder aus Wuppertal-Barmen kommt, sie ist jedenfalls nicht 'va dou'."

Seit eh und je aber waren das Burgenland und seine Vorläufergestalten ein beliebter Ort fürs Zuaroasn. "Alle diese Schuster, Schneider, Unger, Varga, Szabó und Németh wurden ein bisserl später noch durch die Grandits, Martinkovits und Sarközy erfrischend bereichert, und jetzt sind alle zusammen, egal ob ursprünglich 'va dou' oder nicht, im Burgenland jedenfalls eines: 'dahuam'." (Wolfgang Weisgram, 3.2.2021)