Kondom, Pille, Spirale, Vasektomie: Worauf haben Sie sich mit Ihrer Partnerin geeinigt? Foto: getttyimages/istockfoto/andrewsafonov

Optionen zur Verhütung gibt es einige. Für Frauen zumindest. Für Männer gibt da schon weniger Möglichkeiten: Kondome oder – hat man mit dem Kinderwunsch abgeschlossen – die Vasektomie. Will man sich bei wechselnden Sexualpartnern zusätzlich auch vor Geschlechtskrankheiten schützen, führt an Kondomen ohnehin kein Weg vorbei. Doch wie ist das in der Beziehung? Wer kümmert sich da in erster Linie um die Verhütung – wo doch die meisten der verfügbaren Verhütungsmittel von Frauen angewendet werden müssen?

Wie ist das bei Ihnen?

Wer kümmert sich in Ihrer Beziehung um die Verhütung? Verlassen Sie sich auf Ihre Partnerin, oder gehen Sie gemeinsam auf Nummer sicher? Mit welcher Methode fühlen Sie sich beide sicher? Und wie ist das bei wechselnden Sexualpartnerinnen? Tauschen Sie sich im Forum aus! (aan, 3.2.2021)