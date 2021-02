Liebe Leserin, lieber Leser,

immer wieder beschweren sich Tech-Kolumnisten und Foren-Kommentatoren darüber, dass es keine kompakten Smartphones mehr zu kaufen gibt. Schon ein normales iPhone oder Samsung Galaxy sei kaum mehr in einer Hand zu halten. Das Problem mit dieser Forderung: Die Behauptung, dass sich dafür ach so viele Menschen interessieren würden, korreliert einfach nicht mit der Realität. Und: Organisierte Community rettet die Kryptowährung Ripple vor dem Absturz, nachdem die US-Börsenaufsicht gegen den dahinterstehenden Konzern ermittelt. Außerdem: World of Warcraft: Shadowlands macht im Langzeittest Spaß, der nächste Patch lässt aber auf sich warten.

Das und mehr lesen Sie heute bei uns, wir wünschen gute Lektüre!

Kleine Smartphones: Alle wollen sie, aber niemand kauft sie

"World of Warcraft: Shadowlands" im Langzeittest: Tanzend Vampire besiegen

Ripple: Organisierte Community rettet Kyrptowährung vor dem Absturz

Dating-App Bumble geht gegen Bodyshaming vor

Elon Musk über Gamestop: "Jeder will wissen, ob hier etwas dubioses passiert"

Apple-Auto: Hyundai-Deal wackelt, Autokonzern will nicht "wie Foxconn werden"

"Goldeneye 007": Gameplay-Video einer nie erschienenen Neuauflage aufgetaucht