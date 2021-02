Mit seinem erpresserisch anmutenden Veto stürzt Viktor Orbán die EU in Krise: "‚Hallo, Diktator‘: Orbán, die EU und die Rechtsstaatlichkeit", 20.15 Uhr auf Arte. Foto: Reuters / Yves Herman

20.15 DOKUMENTATION

Universum: Norwegen – Die sagenhafte Welt der Lemminge Zwölf Zentimeter lang, etwa 100 Gramm schwer und mit dichtem, wolligem Fell ausgestattet – so sieht die von Mythen umrankte Kreatur aus: der Berglemming der nordischen Bergwelt. Bis 21.05, ORF 2

20.15 DOKUMENTATION

"Hallo, Diktator": Orbán, die EU und die Rechtsstaatlichkeit Seit Sommer 2020 kämpft die Mehrheit der EU-Staaten dafür, die Vergabe von EU-Mitteln an Bedingungen wie rechtsstaatliche Spielregeln zu knüpfen. Dagegen wehrt sich der ungarische Premierminister Viktor Orbán vehement. Bis 21.45, Arte

21.05 MAGAZIN

Report Susanne Schnabl über den Koalitionskrach, Ost-West-Konflikt, den Skandaldienst BVT und Folgen der Commerzialbank-Pleite. Zu Gast im Studio ist Grünen-Klubobfrau Sigrid Maurer. Bis 22.00, ORF 2

22.00 TALK

Willkommen Österreich Moderator Alfons Haider und Autorin Ingrid Brodnig sind zu Gast bei Grissemann und Stermann. Bis 23.00, ORF 1

22.00 COMIC-VERFILMUNG

Lucky Luke (IT 1991, Terence Hill) Lucky Luke wird Sheriff in dem Goldgräberstädtchen Daisy Town, bis er mitsamt seinem Pferd Jolly Jumper aus der Stadt gejagt wird. Wenig später bedrohen die Indianer und die berüchtigte Dalton-Bande die Stadt. Kehrt Lucky Luke zurück, um für Recht und Ordnung zu sorgen? Natürlich! Von und mit Terence Hill. Bis 23.30, Servus TV

22.35 DOKUMENTATION

Kreuz und quer: Natur nach Maß – wie Gene manipuliert werden Mit der neuen gentechnischen Methode CRISPR/Cas 9 lässt sich Erbgut ausschneiden, verändern und wieder einbauen. Eine ethisch heikle Sache. Um 23.25 folgt Kehrtwende – Leben auf Anfang über Aussteiger, Umsteiger oder Downsizer. Bis 0.05, ORF2

22.45 DOKUMENTATION

Aus dem Rahmen: Sex im Museum Karl Hohenlohe erkundet, wie sich das Liebesgeschäft und der Umgang damit bis heute verändert haben. Gute Einblicke verschaffen das Museum für Verhütung und Schwangerschaftsabbruch sowie das Condomi-Museum in Wien. Bis 23.40, ORF 3

23.10 DOKUMENTARFILM

Mahlzeit! Hexenküche Lebensmittelindustrie Immer mehr Menschen sterben an den Folgen von Krankheiten, die durch schlechte Ernährung ausgelöst oder verstärkt werden. Die Lebensmittelindustrie agiert intransparent und arbeitet mit allen Tricks. Bis 0.40, Arte

0.00 KOMÖDIE

The World’s End (GB/USA/J 2014, Edgar Wright) Fünf Freunde wollen eine vor 20 Jahren in ihrer Heimatstadt abgebrochene Sauftour beenden. Ein Revival mit Folgen. Very british, der Humor! Bis 1.50, Nitro