Michael Hausenblas fragt den Choreografen und Performer Michael Turinsky, was es mit seiner Lampe auf sich hat.

"Eines Tages hat mir ein Assistent während einer Produktion diese Lampe gezeigt, und sie hat mir auf Anhieb wahnsinnig gut gefallen", sagt Michael Turinsky. Foto: Nathan Murrell

"Ich beschäftigte mich bereits von Anbeginn meiner künstlerischen Tätigkeit sehr intensiv mit dem Thema Männlichkeit – und was dieses für mich und meine Behinderung bedeuten könnte. Was heißt es überhaupt, ein Mann zu sein? Es gibt so viele Bilder von Männlichkeit.

Und diese Überlegungen haben mich dazu veranlasst, nach alternativen Darstellungsweisen des Phallischen zu suchen. Eines Tages hat mir ein Assistent während einer Produktion diese Lampe gezeigt, und sie hat mir auf Anhieb wahnsinnig gut gefallen.

Ich finde, sie bricht die typische Darstellung von Männlichkeit bzw. des Phallischen auf eine unglaublich, schöne, witzige und ironische Weise. Man könnte auch sagen: Ich bin von ihr entzückt.

Das Lichtobjekt heißt ‚Fantasticles‘ und stammt von einem Designer, der Konrad Friedel heißt. Die Leuchte steht in meinem Wohnzimmer, und ich erfreue mich an ihrem Anblick, auch wenn sie nicht eingeschaltet ist." (Michael Hausenblas, RONDO, 10.2.2021)