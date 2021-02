Bei Bundy & Bundy wird nicht mehr frisiert, zuletzt hatte das Unternehmen noch 24 Dienstnehmer. Foto: Imago/Eibner

Wien – Am Montag wurde über die Bundy Bundy GmbH am Handelsgericht Wien das Konkursverfahren eröffnet. Das Unternehmen ist die Holding- und Servicegesellschaft der Bundy Bundy Style In GmbH und der Bundy Bundy Exklusiv GmbH. Letzter mit ihren drei Friseurgeschäften in Wien sei nicht von der Insolvenz betroffen, hieß es vom Unternehmen. Ebenso nicht tangiert seien zwei Bundy-Franchise-Salons in Oberwart und Seiersberg.

Laut dem Gläubigerschutzverband KSV 1870 betragen die Passiva dieser Muttergesellschaft rund 1,5 Millionen Euro, die Aktiva lagen bei 313.000 Euro. Von der Pleite betroffen sind zwölf Gläubiger, das Unternehmen beschäftigte zuletzt 24 Dienstnehmer.

Auch Tochtergesellschaft in Konkurs

Zudem wurde am Montag ein Konkursverfahren der Bundy Bundy Style In GmbH eröffnet, und zwar auf Basis eines Eigenantrags auf Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung. Das Unternehmen hat zuletzt neun Friseurgeschäfte betrieben. Auch hier wird der pandemiebedingte Umsatzeinbruch als Begründung angeführt, darüber informierte am Montagnachmittag die Creditreform. Insgesamt seien rund 27 Gläubiger und 144 Arbeitnehmer von der Insolvenz betroffen. Die Passiva betragen laut Aussendung der Creditreform rund 1,88 Millioen Euro. Den Fläubigern der Bundy Bundy Style In GmbH wird eine Quote von 20 Prozent geboten, zahlbar innerhalb von zwei Jahren.

Laut Unternehmen haben die staatlichen Hilfen die Umsatzrückgänge nicht kompensieren können: Fixkostenzuschuss und Umsatzersatz hätten nicht ausgereicht.



Die Gläubiger der Muttergesellschaft können ihre Forderungen bis zum 30. März anmelden, zur Insolvenzverwalterin wurde laut KSV 1870 Katharina Widhalm-Budak bestellt. Die erste Prüfungs- und Berichtstagsatzung findet am 13. April am Handelsgericht Wien statt. (red, 1.2.2021)