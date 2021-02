In dieser Galerie: 2 Bilder Vizekanzler Werner Kogler (Grüne), Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) und Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) bei der Lockdown-Besprechung mit den Landeshauptleuten.

Foto: APA/HELMUT FOHRINGER Foto: APA/Fohringer

Wien – Nach den Semesterferien soll es wieder zurück in die Schule gehen. Das war für viele Familien wohl die wichtigste Ankündigung der Bundesregierung nach den Corona-Sitzungen mit der Opposition und den Landeshauptleuten am Montag. Mit zwei Stunden Verspätung verkündete Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) um 18 Uhr zusammen mit Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne), welche Maßnahmen in Österreich ab dem 8. Februar weiterhin bestehen und welche gelockert werden.

Die Volksschulen werden wieder in voller Besetzung in den Präsenzunterricht wechseln. In den Unter- und Oberstufen wird es einen Schichtbetrieb geben. Immer abwechselnd werden die Schüler zwei Tage in der Schule verbringen und zwei Tage im Distance-Learning. Der Freitag findet für alle komplett zu Hause statt. Vor den zwei Tagen in der Schule soll es zudem verpflichtende Nasenbohr-Tests für alle Schüler geben. Am Präsenzunterricht kann nur teilnehmen, wer sich testen lässt, ansonsten ist Unterricht im Distance-Learning möglich.

Friseur nur mit Test

Erste Öffnungsschritte aus dem harten Lockdown gibt es auch für den Handel, Museen und Zoos. Dort wird es wie auch im Lebensmittelhandel eine FFP2-Masken-Pflicht geben. Zudem werden nur wenige Kunden in die Geschäfte gelassen. Pro Kunde müssen 20 Quadratmeter Platz sein.

Der von vielen ersehnte Friseurbesuch ist nur mit einem Eintrittstest möglich. Dieser darf nicht älter als 48 Stunden sein und muss am Eingang vorgezeigt werden. Das betrifft auch andere körpernahe Dienstleistungen. Der Bundeskanzler verwies darauf, dass dies natürlich eine Hürde darstelle, "aber die Alternative wäre gewesen, sie gar nicht zu öffnen".

Treffen nur mit zwei Haushalten

Im privaten Bereich soll es keine großen Lockerungen gebe. Die nächtlichen Ausgangsbeschränkungen werden zwischen 20 und sechs Uhr gelten. Untertags dürfen sich maximal zwei Haushalte treffen. "Je weniger soziale Kontakte es gibt, desto besser", betonte der Kanzler. Kurz appellierte an die Bevölkerung, gerade im privaten Bereich vorsichtig zu sein.

"Sobald man privat zusammenkommt, fallen nicht nur die Masken, sondern es gibt auch keine Sorge, sich anzustecken." Genau das sei fatal. Denn viele Ansteckungen passierten im privaten Bereich. "Verstehen Sie die punktuellen Lockerungen nicht als Entwarnung", betonte Kurz.

Strengere Einreisekontrollen

Als Begleitmaßnahme zu den Lockerungen soll an einer anderen Stelle nachgeschärft werden: Die Einreisekontrollen werden strenger. Nur noch mit einem verpflichtenden Test darf man künftig über die österreichische Grenze. Details dazu wird Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) am Dienstag um 9 Uhr bei einer Pressekonferenz präsentieren.

Für Maskenverweigerer sollen die Strafen erhöht werden. "Wer keine Maske trägt oder bei einer Demonstration Menschen anspuckt, der gefährdet andere Menschen", sagte Kurz.

Am 15. Februar Maßnahmen neu evaluieren



Der Lockdown habe in Österreich Wirkung gezeigt, begann der Kanzler die Pressekonferenz mit einer guten Nachricht. Die schlechte Nachricht sei, dass sich die Mutationen ausbreiten. "Sie fressen ein Stück weit den Erfolg unseres Lockdowns auf", sagte Kurz. "Der sicherste Weg wäre es im Lockdown zu verharren." Trotzdem habe sich die Regierung mit den Ländern einstimmig darauf verständigt, einige vorsichtige Öffnungsschritte vorzunehmen.

Am 15. Februar soll die Situation erneut evaluiert werden und über weitere Öffnungen etwa im Tourismus besprochen werden. "Sollte sich die Situation verschlechtern, dann werden wir darüber beraten, wie wir darauf reagieren müssen", sagte Kurz. "Wenn die Zahlen weiter steigen, werden wir sofort verschärfen müssen."



Neue Salzburger Bildungslandesrätin preschte vor



Den Schulfahrplan hatte die designierte Salzburger Bildungslandesrätin Daniela Gutschi (ÖVP) bereits vor der Pressekonferenz der Bundesregierung verkündet. Sie hatte am Montagnachmittag ihr Antrittshearing im Landtag, nachdem sie den Posten von Maria Hutter übernommen hatte. Dabei erklärte sie auch mit Verweis auf ein Hearing mit Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP), dass die Volksschüler nach den Semesterferien sofort wieder in den Präsenzunterricht zurückkehren sollen. Wie die Betreuung der Zehn- bis 14-Jährigen im Schichtbetrieb geregelt werden soll, müsse noch geklärt werden, sagte die Landesrätin. "Ziel ist es, dass die Familien entlastet werden." (Stefanie Ruep, 1.2.2021)