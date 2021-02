Hintergrund: Der EU-Rahmen für Corona-Hilfen der Mitgliedsstaaten

Zwei Rechtsvorschriften, geregelt im Vertrag über die Arbeitsweise der EU, sind in der Pandemie in den Fokus gerückt. Einerseits der Artikel 107 Absatz 2b (sogenannte "Katastrophenhilfe"), andererseits der Artikel 107 Absatz 3b. Ersterer besagt, mit dem EU-Binnenmarkt vereinbar sind "Beihilfen zur Beseitigung von Schäden, die durch Naturkatastrophen oder sonstige außergewöhnliche Ereignisse entstanden sind". Zweiterer betrifft "Beihilfen zur Förderung wichtiger Vorhaben von gemeinsamem europäischem Interesse oder zur Behebung einer beträchtlichen Störung im Wirtschaftsleben eines Mitgliedsstaats". Diese "können" als mit dem Binnenmarkt vereinbar angesehen werden. Es gibt also beim Absatz 3b einen Ermessensspielraum, beim Absatz 2b hingegen nicht.

Zum Absatz 2b gibt es von den Unionsgerichten eine enge Auslegung. Es muss einen konkreten Schaden geben – ein Verlust oder Umsatzrückgang reicht nicht – und dieser muss kausal in Zusammenhang mit einer Naturkatastrophe oder einem sonstigem außergewöhnlichen Ereignis stehen. Für die EU gelten Restriktionen zur Pandemiebekämpfung wie das Schließen von Gasthäusern und Hotels als außergewöhnliches Ereignis. In Zeiten, in den es restriktive Maßnahmen, (Teil-)Einschränkungen des Geschäftslebens oder gar einen Lockdown gibt, ist der Absatz 2b anwendbar.

In Zeiten, wo keine Restriktionen in Kraft sind, etwa im Sommer 2020 zwischen erstem und zweitem Lockdown, als die Wirtschaft nicht unter den Maßnahmen, sondern unter der allgemeinen Unsicherheit und Konsumzurückhaltung litt, ist der Absatz 2b nicht anwendbar, sehr wohl aber der Absatz 3b. Auf dieser Klausel beruhte auch die Bankenrettung infolge der Finanzkrise 2008. In der Corona-Krise hat die EU-Kommission auf Basis dieses Absatzes einen befristeten Beihilfenrahmen erstellt.

Dieser befristete Beihilfenrahmen ist seit Ausbruch der Pandemie im Frühjahr 2020 bereits fünfmal adaptiert worden. Insgesamt gibt es in der EU rund 500 von den einzelnen Mitgliedsstaaten aufgelegte Hilfsprogramme. Alle zusammen umfassen ein Budget von drei Billionen Euro. Allerdings ist die ausbezahlte Summe deutlich niedriger. In Österreich beträgt der Rahmen für die Corona-Hilfen der Regierung 49,6 Milliarden Euro. Laut Finanzministerium wurden bis 15. Jänner rund 31,2 Milliarden genehmigt oder ausbezahlt. (APA)

Mehr zum Thema:

Corona-Beihilfen: Blümel mit EU-Kommission weiter in Konfrontation

Der Staat haftet für Kredite in Milliardenhöhe. Was, wenn die Betriebe pleitegehen?





Schon gesehen?

Großinvestoren und Hedgefonds verlieren aktuell Millionen Dollar an hunderte Kleinanleger, die sich auf Reddit zusammenschließen. Was passiert da gerade an der Börse? DER STANDARD

Schon angemeldet?