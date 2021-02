Sport Austria bedauert, dass der organisierte Vereinssport noch nicht in der nächsten Phase der Öffnungen dabei sein wird

Hans Niessl macht sich für den Vereinssport stark.

Foto: APA/ROBERT JAEGER

Wien – Hans Niessl ist enttäuscht. Der Präsident der Bundes-Sportorganisation Sport Austria hatte in der Coronakrise auf eine Öffnung des Vereinssport gehofft. Diese ist in den für den 8. Februar vorgesehenen Lockerungen der Bundesregierung allerdings nicht vorgesehen.

"Es ist schade, dass der Vereinssport, insbesondere jener für Kinder und Jugendliche, nicht gleichzeitig mit den Schulen geöffnet wird. Über die Schultests hätte man in den Vereinen für gleichartige Rahmenbedingungen sorgen können. Wir hoffen inständig, dass man auch im Gesundheitsministerium versteht, dass der organisierte Sport mit seinen 15.000 Vereinen und zwei Millionen Mitgliedern ein großer und daher starker Partner in der Bewältigung dieser Gesundheitskrise sein kann", wir Niessl in einer Aussendung zitiert.



Demnach könnten 15.000 Vereine "auch in die Rolle von 15.000 Teststationen schlüpfen, sobald sie die dazu nötigen Selbsttests erhalten. Öffnet man wieder den Sportbetrieb in den Vereinen, könnten wir einen laufenden, österreichweiten Überblick über das Infektionsgeschehen in unserem Land liefern." (red, 1.2.2021)