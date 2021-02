Google will keine Spiele-Firma mehr sein und fokussiert sich künftig allein auf die Cloud-Technologie

Phil Harrison war schon bei Sony Playstation und Microsoft Xbox angestellt. Seine momentane Aufgabe ist wohl die schwierigste.

In einer offiziellen Aussendung gibt der Vice President von Google Stadia, Phil Harrison, am 1. Februar bekannt, dass man die beiden internen Studios mit sofortiger Wirkung schließt. Eigene Entwicklungen für den Cloud-Gaming-Service werde es künftig nicht mehr geben, die Plattform selbst bleibe aber bestehen. In welcher Form, das bleibt abzuwarten.



Veteranen verpflichtet



Als Google 2019 mit Stadia in die Gaming-Welt eintauchte, strotzte man nur so vor Selbstvertrauen. Mit dem Briten Phil Harrison holte man sich eine Gallionsfigur der Konsolenwelt, die zuvor schon unter anderem bei Sony und Microsoft in wichtigen Positionen Verantwortung übernehmen konnte. Mit der vor allem durch den ersten Teil der Assassin’s-Creed-Reihe bekannten Spieleentwicklerin Jade Raymond wollte man zeigen, dass man auch eigene Studios mit erfahrenen Persönlichkeiten vorantreiben wollte.

Knapp anderthalb Jahre später klingt das Statement von Harrison schon fast wie das Eingeständnis einer Niederlage. "Wir haben Stadia mit dem Ziel gestartet, eure Lieblingsspiele überall zur Verfügung zu stellen." Das Erscheinen von Cyberpunk 2077, die Verfügbarkeit auf iOS-Geräten und die zunehmende Youtube-Integration seien starke Zeichen, dass Stadia auf dem richtigen Weg sei. Dennoch habe man sich entschieden, die beiden eigenen Studios in Montreal beziehungsweise Los Angeles zu schließen.

In weiteren Absätzen merkt man, dass die Aussendung primär an Spielefirmen gerichtet ist. "Die Schaffung von Top-Titeln erfordert viele Jahre und ein erhebliches Investment. Unser Fokus liegt auf der Bereitstellung der Stadia-Technologie, sowie auf dem Aufbau und der Verbesserung unserer Geschäftsbeziehungen mit starken Partnern. Deshalb haben wir uns entschieden, dass wir nicht mehr in eigene, exklusive Titel investieren werden." Jade Raymond werde das Unternehmen verlassen, bei anderen Mitarbeitern wäre man gerade auf der Suche nach neuen Positionen im Unternehmen.

Neuorientierung



Stadia-Kunden schlucken bei dieser Nachricht, schließlich sind Exklusiv-Titel für jede Plattform ein starkes Zeichen und vielleicht sogar überlebensnotwendig. Harrison betont in seinem Statement, dass der Plan von Google mit Stadia ein langfristiger sei und man arbeite an einem "nachhaltigen Business, das der Gaming-Industrie hilft zu wachsen." Alle Spieler, die Stadia oder Stadia Pro nutzen, können das laut Harrison weiterhin tun. "Wir werden auch künftig Titel anderer Hersteller auf die Plattform bringen und sind der Idee des Cloud-Gamings weiterhin verpflichtet."

Die Gamer sind aber eben nicht die Hauptzielgruppe des Harrison Statements. Der Fokus auf die verstärkte Zusammenarbeit mit Partnern wird so oft betont, dass es schon fast zu auffällig ist. Ziel von Stadia könnte also sein, Service-Anbieter für andere Firmen zu werden. Das ist keine neue Idee, sondern wurde etwa schon von dem Service Gaikai vor etwa zehn Jahren angeboten, als man Firmen wie Electronic Arts Server für Streaming-Dienste verkaufen wollte. Im Advisory Board von Gaikai saß damals ein gewisser Phil Harrison.

Damit wäre der Weg für Stadia klar vorgezeichnet. Nachdem man nun offen aussprach, dass man mit den großen Spielefirmen nicht mehr in Konkurrenz steht, könnte man für Partner wie Ubisoft Technologie-Provider werden und die Marke Stadia mittelfristig aufgeben. Das Scheitern des Projekts müsste man dann nie zugeben.

Google Stadia



Seit 7. Dezember 2020 ist Google Stadia auch in Österreich erhältlich. Es handelt sich dabei um einen Cloud-Gaming-Service, bei dem man Spiele wie Assassin’s Creed oder Hitman 3 auf den Fernseher, das Handy oder das Laptop streamen kann. Eine gute Internetverbindung ist dabei die größte technische Hürde. Die Hardware, damit auch Spiele wie Cyberpunk 2077 toll aussehen, liefert Google. (aam, 2.2.2021)