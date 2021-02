In kaum einem anderen Land der EU leidet die Bevölkerung derzeit so stark unter der Pandemie, wie in Portugal. Fast die Hälfte aller bisherigen Covid-19-Opfer wurde im Jänner verzeichnet

Die Lage in Portugals Spitälern ist verheerend. Es gibt kaum noch freie Krankenbetten. Foto: EPA / MARIO CRUZ

In Portugal ist allein im Jänner fast die Hälfte der Menschen gestorben, die insgesamt seit dem Ausbruch der Pandemie vor knapp einem Jahr in Verbindung mit dem Virus ums leben gekommen sind. In diesen Zahlen spiegelt sich die seit Wochen rasante Ausbreitung des Erregers in dem Land. In vielen Krankenhäusern sind die Kapazitätsgrenzen erreicht. Krankenwagen warten manchmal stundenlang vor den Spitälern bis ein Bett frei wird.

Vergangenes Monat starben 5.576 Menschen nach einer Infektion. Das sind 44 Prozent der gesamten Corona-Toten in Portugal. Die Behörden machen dafür die britische Virusmutation verantwortlich, die bereits weit verbreitet sei, heißt es. Dazu kommen Lockerungen und Aufhebungen der Reisebeschränkungen über die Weihnachtsfeiertage.

Die Lage in Portugal ist nach Worten von Ministerpräsident António Costa "sehr schlimm". Zur Eindämmung der Pandemie hat sich das Land am Sonntag abgeriegelt. Zwei Wochen lang sind Ein- und Ausreisen ohne triftigen Grund untersagt. Seit dem 15. Jänner herrscht in dem Land mit 10,3 Mio. Einwohnern ein strenger Lockdown.

Europäische Hilfe

Wegen der angespannten Lage leistet auch Österreich Beistand. Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) bot dem portugiesischen Premierminister Antonio Costa am Wochenende Hilfe an. Wie das Bundeskanzleramt bekannt gab, wird Österreich die Betreuung und Behandlung portugiesischer Intensivpatienten übernehmen. Behördenangaben zufolge waren im ganzen Land zuletzt nur mehr sieben Intensivbetten frei.

Auch Deutschland möchte dem Land zu helfen: Die Bundeswehr plant, am Mittwoch ein medizinisches Hilfsteam bestehend aus 26 Personen nach Portugal zu schicken. Mitgeliefert werden demnach 40 mobile und zehn stationäre Beatmungsgeräte, dazu Infusionsgeräte sowie Krankenbetten.

Im Nachbarland Spanien betrachtet man die angespannte Lage mit Sorge. Das ebenfalls hart in der Corona-Krise getroffene Land hat neben Österreich und Deutschland seine Hilfe angeboten. Portugal müsse diese nur noch annehmen, hieß es in einem Statement des spanischen Außenministeriums.

Tourismus liegt am Boden

Angesichts der Corona-Todeszahlen erscheinen die Tourismuszahlen nebensächlich. Dennoch hat die Pandemie den wichtigen Wirtschaftssektor in Portugal auf das Niveau der frühen 1990er Jahre zurückgeworfen. Im vergangenen Jahr sei die Zahl der Übernachtungen im Vergleich zu 2019 um 63 Prozent auf 26 Mio. eingebrochen, teilte die nationale Statistikbehörde INE am Montag in Lissabon mit. Eine niedrigere Zahl sei zuletzt 1993 mit 23,6 Mio. registriert worden, hieß es. (balm, 2.2.2021)