Jürgen Klopp holt frische Kräfte.

Foto: imago images/PA Images

Liverpool – Der FC Liverpool muss für den Rest der Saison auf Verteidiger Joel Matip verzichten. Der 29-Jährige zog sich eine Bänderverletzung im Knöchel zu, teilte der Klub mit. Matip hatte sich vergangene Woche beim 3:1 gegen Tottenham verletzt. In der Defensive muss die Mannschaft seit Herbst schon die Langzeitverletzten Virgil van Dijk und Joe Gomez ersetzen.

Daher haben die Reds am Montag kurz vor Ende der Transferphase reagiert und den englischen Defensivspieler Ben Davies vom Zweitligisten Preston North End sowie den Türken Ozan Kabak von Schalke 04 geholt. Kabak kommt auf Leihbasis und nach Info des deutschen Bundesligisten mit Kaufoption. Der 25-jährige Davies unterzeichnete einen "langfristigen Vertrag", teilte Liverpool mit.

"Er ist ein wirklich guter Fußballspieler", würdigte Coach Jürgen Klopp den Neuzugang, Davies könne auf verschiedenen Positionen spielen. "Ich weiß, dass es für ihn eine Chance ist, und ich sehe es genauso für uns, dass es eine wirklich gute Sache ist."

Der frühere Salzburg-Offensivspieler Takumi Minamino wechselt hingegen leihweise bis Saisonende zu Southampton, dem Team von Trainer Ralph Hasenhüttl. Minamino war Ende 2019 von Salzburg zu Liverpool transferiert worden, kam dort seither auf 31 Einsätze und vier Tore.

Hasenhüttl bezeichnete den 26-fachen japanischen Teamspieler als gute Offensivoption. "Es freut mich sehr, Takumi in unserer Mannschaft begrüßen zu dürfen", sagte der 53-Jährige. "Das wird uns in einer wichtigen Zeit mehr Tiefe geben."

Southampton gab auch zwei Spieler bis Saisonende leihweise ab, und zwar Stürmer Shane Long an Bournemouth und Verteidiger Yan Valery an Birmingham City, jeweils Zweitligisten. Das elftplatzierte Southampton gastiert am Dienstag bei Manchester United. (APA, 2.2.2021)