Ich bin weder "der" noch ein "harter Hund". Aber wenn auf dem Plan "Laufen" steht, dann laufe ich. Natürlich ist das reichlich "Dings". (Nebenbei: Danke an den Poster oder die Posterin, der oder die dieses Vokabel vor ein paar Wochen hier einbrachte.) Aber abgesehen davon ist es noch etwas. Eine der vielen Metaphern dafür, was Laufen (oder das, was man sonst eben an per se Sinnlosem, aber eben doch subjektiv Aufbauendem tut) ist: unter anderem etwas, das einer weitgehend spaßbefreiten und längst unplanbaren Wirklichkeit so etwas wie Struktur, die Illusion von Selbstbestimmtheit, Freude und Erfolgserlebnisse gibt.