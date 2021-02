Am 19. Februar im Zuge des Trainingslagers auf Malta gegen den WM-Dritten und Olympia-Zweiten – Zweites Match am 23. Februar gegen die Slowakei

Weiter geht's. Foto: APA/HERBERT NEUBAUER

Wien – Österreichs Fußball-Nationalteam der Frauen startet mit einem Trainingslehrgang inklusive zweier freundschaftlicher Länderspiele auf der Mittelmeerinsel Malta ins Jahr 2021: Am 19. Februar (15.00 Uhr) kommt es zum Duell mit dem WM-Dritten und Olympia-Zweiten Schweden, am 23. Februar (18.30 Uhr) erfolgt dann erneut in Paola der Vergleich mit der Slowakei. Die Abreise ins zehntägige Teamcamp erfolgt am 15. Februar, teilte der ÖFB am Dienstag mit.

"Es ist ein absolutes Highlight, sich mit einer Weltklasse-Nation wie Schweden messen zu können. Aber auch die Slowakinnen haben sich in den vergangenen Duellen immer als unangenehme Gegnerinnen erwiesen. Die beiden Spiele und die Trainingsbedingungen auf Malta bieten uns jedenfalls ideale Voraussetzungen, um uns auf ein eventuelles EM-Quali-Play-off vorzubereiten", betonte ÖFB-Teamchefin Irene Fuhrmann.

Das Frauen-Nationalteam schloss die Gruppe G der EM-Qualifikation im Dezember hinter Topfavorit Frankreich auf Platz zwei ab. Trotz des historisch besten Quali-Ergebnisses (19 Punkte, +19 Tore) ist die ÖFB-Auswahl noch nicht fix für die EM-Endrunde 2021 in England qualifiziert. Als aktuell zweitbester Gruppenzweiter liegen die Österreicherinnen zwar auf Kurs, könnten aber in den noch ausstehenden Begegnungen der anderen Gruppen von Finnland bzw. Portugal (Gruppe E) sowie von Italien (Gruppe B) aus den Top-3 "gedrängt" werden. Die entscheidenden Begegnungen finden am 19. (Finnland – Portugal), 23. (Schottland – Portugal) bzw. 24. Februar (Italien – Israel) statt.

Österreichs Frauen-Nationalteam muss auf Malta ohne ÖFB-Teamkapitänin Viktoria Schnaderbeck (Arsenal) und Eintracht-Frankfurt-Legionärin Verena Aschauer auskommen. Schnaderbeck, die zuletzt auch die letzten EM-Quali-Spiele gegen Frankreich und Serbien verpasst hatte, laboriert nach wie vor an einer Knochenprellung im Knie. Aschauer befindet sich nach einem geplanten Eingriff am Knöchel bereits wieder im Aufbautraining. Marie-Therese Höbinger und Jasmin Pal kehren dagegen nach mehrmonatigen Verletzungspausen in den Team-Kader zurück. Marina Georgieva steht erstmals seit November 2019 wieder im ÖFB-Aufgebot. (APA, 2.2.2021)