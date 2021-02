Wann haben Sie aufgehört? Foto: imago images/McPHOTO

Ob in der Kaffee- oder Mittagspause, beim Fortgehen, in Gesellschaft oder einfach so, weil man gerade Lust hat – es gibt viele Anlässe, die Raucher oder Gelegenheitsraucher gern zur Zigarette greifen lassen. Rauchen ist für viele ein Lifestyle, für andere wiederum eine belastende Sucht, die sie gern loswerden würden. Denn die gesundheitlichen Probleme, die durchs Rauchen ausgelöst werden können, sind oft schwerwiegend. Auch eine Corona-Erkrankung trifft Raucher härter – sie werden öfter in Krankenhäusern und dort auf Intensivstationen behandelt, außerdem ist ihr Sterberisiko höher, lauten die Ergebnisse einer aktuellen US-Studie.

Ausgeraucht!

So nahmen manche die aktuelle Krise vielleicht als Anlass, mit dem Rauchen aufzuhören, wie dieser User berichtet:

Andere wiederum haben der Sucht schon länger den Rücken zugekehrt, auch wenn das anfangs teils schwer fällt. Dieser User berichtet:

Aus welchem Anlass haben Sie zu rauchen aufgehört?

Wie ist es Ihnen dabei ergangen? Hatten Sie Rückfälle? Welche Tipps haben Sie an jene, die überlegen aufzuhören? Tauschen Sie sich im Forum aus! (mawa, 4.2.2021)