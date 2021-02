In dieser Galerie: 2 Bilder Peter N. Thier übernimmt bei der Erste Group von Martin Radjaby-Rasset die Leitung des Bereichs Group Brand Management & Communications. Foto: #NextLevel Martin Radjaby-Rasset wird persönlicher Berater von CEO Bernd Spalt. Foto: Wolfgang Zac

Wien – Die Erste Group stellt sich neu auf: Andreas Huber übernimmt ab 1. März 2021 den Bereich "Group Strategy" und Martin Radjaby-Rasset (45) legt die Leitung des Bereichs Group Brand & Communications in der Erste Group und Erste Bank zurück.

Andreas Huber (51) startete seine Karriere 1995 als strategischer Unternehmensberater bei der Boston Consulting Group (BCG) in Frankfurt und Wien. Zur Erste Group kam der gebürtiger Tiroler aus Innsbruck im Jahr 2005, wo er seitdem verschiedene Managementpositionen in den Bereichen Corporate Banking, Risk Management und Digitale Transformation verantwortete, heißt es in einer Aussendung. Zuletzt war er im Finanzbereich als Head of Group Portfolio Management tätig.

Einen Führungswechsel gibt es auch im Bereich Group Brand & Communications: Martin Radjaby-Rasset (45) legt seine Bereichsleitungen in der Erste Group und Erste Bank zurück. Radjaby-Rasset wird Group CEO Bernd Spalt als persönlicher Berater zur Seite stehen und strategische Marken- und Zukunftsprojekte in allen Märkten der Erste Group vorantreiben, heißt es.

Die Leitung des Bereichs Group Brand Management & Communications übernimmt sein derzeitiger Stellvertreter Peter N. Thier (48), der im Oktober 2020 von der Austrian Airlines zur Erste Group zurückgewechselt ist. In der Erste Bank Oesterreich übernimmt Mario Stadler (53) die Bereichsleitung Brand Management & Communications. Er soll die Entwicklung der Marke "Erste Bank und Sparkassen" weiterführen. Darüber hinaus übernimmt Stadler die Verantwortung für die Brand-Agenden der Erste Group und wird dort als Bereichsleiter-Stellvertreter fungieren. (red, 2.2.2021)