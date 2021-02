Ein Mann und der Tennisball. Foto: imago images/ActionPictures

Bern – Roger Federer hat seine Comeback-Pläne im Schweizer Fernsehen gelüftet. Der 39-Jährige gedenkt demnach beim kleinen, 250er-Turnier von Doha, das ab 8. März stattfindet, auf die ATP-Tour zurückzukehren. Ursprünglich hatte Federer seine Rückkehr zum Beginn der Saison in Australien geplant. Doch die Australian Open, die Federer schon sechsmal gewonnen hat, kamen trotz der Verschiebung um drei Wochen zu früh. "Für mich ist es ein guter Test", sagte Federer mit Blick auf Doha.

Auch wenn sich Federer vorstellen kann, im Frühjahr auch auf Sand anzutreten, folgen seine große Ziele erst im Sommer. Das Turnier in Wimbledon, die Olympischen Spiele in Tokio und das US Open in New York finden innerhalb von zwei Monaten statt. Federer meinte, seine Motivation fürs Tennis sei auch nach mehr als 20 Jahren auf der Tour und 20 Grand-Slam-Titeln ungebrochen.

Federer mag Tennis

"Ich spiele fürs Leben gerne Tennis. Ich habe in den letzten Monaten viel gegeben in der Reha, im Konditionsbereich", sagte Federer gegenüber SRF. "Ich musste untendurch, habe es aber immer mit Freude gemacht." Nun sei der richtige Moment gekommen, um es noch einmal zu probieren. "Ich würde gerne noch einmal große Siege feiern. Darum bin ich bereit, einen langen, harten Weg zu gehen."

Seinen letzten Einsatz auf der Tour hatte Federer vor einem Jahr bei den Australian Open in Melbourne, als er körperlich angeschlagen im Halbfinale Novak Djokovic in drei Sätzen unterlag. Nach dem "Match in Africa" in Kapstadt Anfang Februar gegen Rafael Nadal unterzog sich Federer einem Eingriff im Knie. Im Juni folgte dann eine weitere Operation. (APA, 2.2.2021)