Guy Dupont hat Spotify auf einem iPod Classic zum Laufen gebracht. Foto: Youtube/Screenshot

Das erste Modell des Apple iPods legte mit seiner Vorstellung im Jahr 2001 den Grundstein für die jahrelang beliebten MP3-Player des Tech-Konzerns. Noch heute wird mit dem iPod Touch eine modernere Version des früher mit Kontrollrad bedienten Geräts produziert. Ein Bastler hat es nun geschafft, einen 17 Jahre alten iPod Classic so zu modifizieren, dass er als Spotify-Player nutzbar ist.

Die Umsetzung seines Projekts dokumentierte Guy Dupont in einem Youtube-Video, in dem er einerseits das Endprodukt präsentiert, andererseits aufzeigt, wie er den Spotify-iPod gebaut hat. Möglich macht das Technologie-Crossover ein Raspberry Pi, ausgestattet mit einer von Dupont speziell für diesen Zweck angefertigten Software. Diese ermöglicht es, die Nutzeroberfläche des modernen Musikstreaming-Dienstes im Stil der klassischen iPod-Menüs anzuzeigen.

Inspirierende Geschenke

Die Idee für das Projekt kam Dupont eigenen Aussagen zufolge, als ihm seine Schwiegermutter den alten iPod schenkte. In einem Forumbeitrag erklärte er, dass er "vergessen hatte, wie gut es sich anfühlt, eines dieser alten Geräte in der Hand zu halten und zu nutzen", so "The Verge". Allerdings wollte er das Nutzererlebnis um moderne Funktionen wie Spotify, Bluetooth und eine Suchfunktion ergänzen.

Guy Dupont

Im Herzen des "sPod", wie der Erschaffer seinen modifizierten iPod nennt, befindet sich ein Raspberry Pi Zero W, weil für die Möglichkeit des Musikstreamings offensichtlich eine Internetverbindung notwendig ist. Für den Betrieb des Raspberry Pi ist zudem eine größere Batterie notwendig, im Gehäuse fand die notwendige Technik trotz allem Platz.

Kontrollrad weiterhin verfügbar

Beim Umbau war es Dupont möglich, die klassische Bedienung über das auf der Vorderseite angebrachte Kontrollrad beizubehalten – und sogar um haptisches Feedback während des Scrollings zu ergänzen. Anderen Tasten wurden hingegen neue Funktionen zugewiesen, die die Bedienung des neuen Innenlebens erlauben.

Zum Beispiel kann mit dem Hold-Schalter jetzt das Gerät an- und ausgeschaltet werden, anstatt die versehentliche Bedienung des iPods zu verhindern. Zudem kann man den Kopfhöreranschluss zwar noch immer auf der Unterseite des Geräts sehen, allerdings hat er keine Funktion mehr, da Audiosignale ausschließlich über Bluetooth übertragen werden. Zudem wurde die alte Ladetechnologie durch einen Micro-USB-Port ersetzt.

Code auf Github veröffentlicht

Für Bastler, die sich selbst an der Modifizierung eines alten iPods probieren wollen, hat Dupont den dafür notwendigen Code auf Github veröffentlicht. Zudem erklärt er in einem "Hackaday"-Posting, welche Software sonst notwendig ist, um Spotify zum Laufen zu bringen. (mick, 2.2.2021)