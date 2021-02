Die drei Fußball-Erklärbären: Helge Payer, Herbert Prohaska und Roman Mählich. Foto: ORF/Roman Zach-Kiesling

Wien – Roman Mählich kehrt nach Trainer-Engagements bei Sturm Graz und Austria Lustenau auf die Analyse-Bank des ORF zurück. Der 49-Jährige gesellt sich zum Expertenteam um Herbert Prohaska und Helge Payer und wird am kommenden Freitag (20.15 Uhr/Sport+) die Cup-Partie seines Ex-Clubs Sturm gegen Vienna co-kommentieren. Das teilte der ORF am Dienstag mit. Am 6. Februar nimmt Mählich dann neben Thomas König Platz, wenn um 16.45 Uhr in ORF 1 Salzburg auf die Wiener Austria trifft.

Bewährtes Trio

Helge Payer ist am 5. Februar Cokommentator bei KSV-WAC (17.50 Uhr in OSP) und dann am 7. Februar, wenn der LASK ab 16.45 Uhr in ORF 1 Austria Klagenfurt zu Gast hat. Bei diesem Spiel wird Mählich erstmals wieder als Analytiker zu sehen sein. Analytiker aller anderen genannten Spiele ist Herbert Prohaska – beim Schlager Salzburg – Austria gemeinsam mit Payer.

Roman Mählich wird zu seinem ORF-Comeback in der ORF-Aussendung wie folgt zitiert: "Ich kann es kaum erwarten, dass es wieder losgeht, und freue mich riesig, nach zweieinhalb Jahren Pause wieder Teil des ORF-Sports zu sein!" Mählich begann seine Karriere als TV-Analytiker beim ORF im Jahr 2010. Im November 2018 verließ er den ORF, um Trainer des Bundesligisten SK Sturm Graz zu werden. (red, 2.2.2021)