Liebe Leserin, lieber Leser,

wer sich in der Corona-Teststraße im Austria Center in der Wiener Donaustadt auf Covid-19 testen ließ, hatte bis vor kurzem leichte Sicht auf die Zugangsdaten jener Accounts, mit denen die Mitarbeiter auf Befunde zugreifen. Der STANDARD war vor Ort. Zudem gibt es Neuigkeiten zum Konflikt zwischen Facebook und Apple, die aufgrund der neuen Tracking-Informationspflicht zu eskalieren scheint. Google kündigt an, dass sie ihre Gaming-Studios schließen und damit ihren Cloud-Gaming-Service Stadia in eine ungewisse Zukunft entlassen. Apple überarbeitet iMessage, nachdem schwere Sicherheitslücken gefunden wurden.



Das und mehr lesen Sie heute bei uns, wir wünschen gute Lektüre!

Passwörter auf dem Tisch: Das Datenschutzdesaster auf Wiens Teststraßen

Wie Facebook iPhone-User dazu bringen will, sich tracken zu lassen

EU veröffentlicht Impf-Dashboard mit unionsweiten Daten

Google Stadia: Interne Studios geschlossen, Plattform soll bestehen bleiben

Nach schweren Sicherheitslücken: Apple hat iMessage grundlegend umgebaut

Bericht: Deutschland zahlt Tesla für Fabrik Milliardenförderung