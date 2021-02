Tagesüberblick Coronavirus

Regierung kauft sechs Millionen zusätzliche Impfdosen – 1.469 Neuinfektionen in Österreich

In Österreich tritt die verschärfte Einreiseverordnung in Kraft. Der Lockdown in Deutschland soll bis Mitte März verlängert werden. Die Corona-News im Überblick