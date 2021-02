Daher haben die Londoner Baca Architects, die, wie ein Blick auf ihre Projekte zeigt, eine gewisse Affinität zum Wasser haben, drei Varianten für einen Neubau ausgetüftelt. Eine erinnerte an eine Höhle, eine an ein Schiff – und dann war da noch der behäbige Wal, der seinen Kopf aus dem Wasser reckt. Bei der Entscheidung durfte auch die Bevölkerung mitbestimmen.

Geworden ist es also der Wal, der aus Beton bestehen, vorgefertigt und dann per Schiff an Ort und Stelle manövriert wird. Die Oberfläche soll porös und uneben sein, damit sich hier Algen ansiedeln können – und natürlich auch die den Österreicherinnen und Österreichern seit kurzem geläufigen Seepocken.