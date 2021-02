Marketing- und Kommunikationschef Martin Radjaby-Rasset verlässt die Erste Group und macht sich selbstständig. Nachfolger: Mario Stadler (Erste Bank) und Peter Thier (Erste Group). Foto: Wolfgang Zac

Hier sind die Mediennews vom Dienstag:

"ORF muss etwas tun, wenn er zukunftsfit werden will": Martin Radjaby-Rasset über Erste-Abgang, ORF und Pläne – Erste-Marketing- und -Kommunikationschef Martin Radjaby-Rasset macht sich selbstständig – und wird schon lange für den Küniglberg gehandelt

Angriffe auf Presse bei Demos: "Wir können nicht mehr sorglos berichten" – Bei der "Querdenker"-Demo am Sonntag in Wien wurden zahlreiche Journalisten attackiert und ihre Berichterstattung eingeschränkt. Sie sind "alarmiert"

Roman Mählich kehrt als Fußball-Experte zum ORF zurück – Der 49-Jährige gesellt sich nach zwei Trainerstationen wieder zum Expertenteam um Herbert Prohaska und Helge Payer

"Keeping Up With The Kardashians" auf E!: Die surreale Welt der Kardashians – Die Realityshow hört auf. Doch gegen "The Bradshaw Bunch" wollen wir sie nicht eintauschen!

Erste Group-Marketing: Peter N. Thier übernimmt von Martin Radjaby-Rasset – Martin Radjaby-Rasset wird persönlicher Berater von CEO Bernd Spalt. Andreas Huber übernimmt den Bereich "Group Strategy"

Otto Waalkes ist Gastjuror bei "Germany's Next Topmodel" – Heidi Klums Castingshow auf ProSieben geht am Donnerstag in die 16. Staffel

"Wir Kinder vom Bahnhof Zoo" bei Amazon: "Wollten an die Substanz" – Die Miniserie mit acht Folgen startet am 19. Februar

"Hallo, Diktator": Orbán und die EU, die Welt der Lemminge: TV-Tipps für Dienstag – Report, Willkommen Österreich, Lucky Luke, Natur nach Maß – wie Gene manipuliert werden und Sex im Museum – mit Radiotipps

