Gunners-Verteidiger Hector Bellerin beim Verarbeiten des Rückschlags. Foto: AFP / SHAUN BOTTERILL

Wolverhampton – Nach sieben Spielen ohne Niederlage hat sich Arsenal in der Premier League wieder geschlagen geben müssen. Die Londoner verloren bei den Wolverhampton Wanderers am Dienstag trotz Führung noch mit 1:2. Ruben Neves (45.+5/Elfer) und Joao Moutinho (49.) sorgten mit ihren Toren kurz vor und nach der Pause für die Wende. Arsenal spielte 20 Minuten nur noch mit neun Spielern, nachdem Abwehrchef David Luiz (45.) und Torhüter Bernd Leno (73.) jeweils die Rote Karte gesehen hatten.

Nach der Führung der "Gunners" durch Nicolas Pepe (32.) musste zunächst Luiz nach einer "Notbremse" vom Platz, Neves verwertete den Strafstoß. In der zweiten Halbzeit berührte Leno den Ball dann außerhalb des Strafraums mit den Händen und musste ebenfalls vom Feld. Wolverhampton hatte zuvor acht Ligaspiele in Folge nicht mehr gesiegt. Arsenal schaffte es damit nicht, an die vorderen Plätze heranzurücken. (APA, 2.2.2021)