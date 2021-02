Der Fall lässt die Emotionen hochgehen: Nach der Abschiebung eines in Österreich geborenen zwölfjährigen Mädchens, ihrer Schwester und der Mutter nach Georgien ist eine politische Debatte entbrannt, die auch zu schweren Erschütterungen in der türkis-grünen Koalition geführt hat. Während Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) betont, dass die Behörde keinen Spielraum gehabt habe und die Abschiebung der drei georgischen Staatsbürgerinnen am vergangenen Donnerstag habe durchgeführt werden müssen, kam vom Bundespräsidenten abwärts Kritik am Vorgehen der Behörden.

Aber was sind die Lehren aus der Causa für die österreichische Migrationspolitik? Gehört das Gesetz reformiert, um zumindest für hier geborene Kinder Ausnahmen zu schaffen, oder wäre das falsch? Welchen Spielraum bietet das aktuelle Fremdenrecht?

Darum dreht sich alles in der neuen Ausgabe von "STANDARD mitreden". Mit dabei ist der grüne Asylsprecher Georg Bürstmayr. Ebenfalls zu Gast sind die Neos-Politikerin Stephanie Krisper und die SPÖ-Abgeordnete Nurten Yılmaz.

Als Experten begrüßen wir den Migrationsforscher Rainer Bauböck und den Verwaltungsjuristen Peter Bußjäger.

Für die ÖVP trotz Anfrage abgelehnt hat der Abgeordnete Karl Mahrer. Auch ein anderer Politiker aus dem ÖVP-Klub wollte nicht diskutieren. Ebenfalls abgelehnt haben die Einladung Innenminister Nehammer und Integrationsministerin Susanne Raab. Auch von der ÖVP Wien wollte niemand diskutieren.



Diskutieren Sie mit!

Wie sehen Sie den Fall? Haben Sie Fragen an die Expertinnenrunde? Posten Sie hier im Forum, die spannendsten Beiträge wollen wir diskutieren. Ab Mittwochnachmittag gibt es die Antworten im Videotalk. Moderation: András Szigetvari. (red, 3.2.2021)