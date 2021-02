Das Ende von SN9. Foto: AFP PHOTO / SpaceX

Aus Fehlern lernen: Mitten in dieser Phase steckt gerade das US-Raumfahrtunternehmen Space X mit seinem Projekt Starship, einem wiederverwendbaren Trägerraketensystem für Schwerlasten. Allerdings scheint der letzte Fehlschlag keine ausreichenden Erkenntnisse gebracht zu haben, denn erneut ist nun ein Prototyp des Starships bei der Landung explodiert.

Live-Aufnahmen zeigten am Dienstag, wie die in Boca Chica im US-Bundesstaat Texas gestartete Rakete SN9 nach dem Testflug auf dem Boden aufschlug und in Flammen aufging. Es sah wie eine Wiederholung des Fehlschlags vom Dezember aus, als der Vorgänger des jetzigen Prototyps – SN8 – beim Landemanöver explodiert war. Nach Angaben von Konzerngründer Elon Musk war die Landegeschwindigkeit zu hoch. Nun muss erneut auf Fehlersuche gegangen werden.

Auf lange Sicht will Space X, das sich mit seiner Rakete Falcon-9 bereits in der Raumfahrt etabliert hat, mit den Starship-Raketen Marsmissionen ermöglichen. Allerdings könnten in absehbarer Zukunft auch nähere Ziele anvisiert werden: Die US-Raumfahrtbehörde Nasa will spätestens 2024 wieder Astronauten zum Mond schicken. (red, APA, 3. 2. 2021)