Kraut enthält viele Vitamine und regt die Verdauung an. Foto: iuliia_n Getty Images/iStockphoto

Nahrhaft, saisonal und regional – Kraut- beziehungsweise Kohlgemüse ist das ideale Wintergemüse. Es ist nicht nur vergleichsweise günstig, es lässt sich auch optimal aufbewahren. Ob als Beilage, Salat oder Hauptspeise – es gibt allerlei Möglichkeiten, es zu verarbeiten.

Gschmackig und gsund

Zu den klassischen Hauptgerichten zählen Krautfleckerln, Krautstrudel oder Krautrouladen. Auch ein Szegediner Gulasch, ein Kartoffel-Kraut-Auflauf oder ein Krautgröstl lassen sich mit dem Gemüse perfekt zubereiten. Stöcklkraut, kalter oder warmer Krautsalat, Rotkraut oder Sauerkraut sind beliebte Beilagen. Und für alle, die lieber auf fertig zubereitetes Sauerkraut aus dem Supermarkt verzichten und dieses selbst machen möchten, gibt es die Variante des Fermentierens, wie dieser Instagram-Beitrag zeigt:



Anderen wiederum fehlt es an Zubereitungskreativität, was Kraut anbelangt, so kommen immer dieselben ein, zwei Speisen auf den Tisch. Daher sind Sie gefragt!

Welche Krautgerichte könne Sie empfehlen?

Teilen Sie Ihre Tipps und Rezepte im Forum! (mawa, 5.2.2021)