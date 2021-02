Irgendwann, wahrscheinlich sehr bald, wird man nur noch lachen über diese ersten in Großserie hergestellten Elektroautos: dick, fett, übergewichtig und stromfressend. Foto: BMW

Lauter punkerte Elektroautos rollen auf uns zu. Sie stellen zweifellos den höchsten Stand der Technik des Automobilbaus dar, und auch in der Umsetzung elektronischer Lösungen werden sie immer gefinkelter. Durch die Automatisierung des Fahrens wird man in Sachen Komplexität alle anderen elektronischen Lebensbereiche bald überholen. Allerdings stellt sich die Frage: Sind sie wirklich innovativ? Im Sinne eines althergebrachten Technik-Verständnisses gewiss. Da wird auf das Bestehende immer noch eines draufgesetzt. Jetzt soll auch noch künstliche Intelligenz aus der Misere helfen.

Die Autoindustrie arbeitet streng im Sinne ihrer altbewährten Erfolgsmuster. Doch irgendwann, wahrscheinlich sehr bald, wird man nur noch lachen über diese ersten in Großserie hergestellten Elektroautos: dick, fett, übergewichtig und stromfressend.

Seien Sie kreativ!

Derzeit überbieten sich die Hersteller vor allem in der Anbiederung an die wohlhabende Kundschaft. Vollstrom Flucht nach vorne, könnte man sagen in einer Zeit, in der man längst neue Wege suchen müsste. Die Autohersteller werden uns aber keine vernünftige Alternative anbieten, weil sie Angst haben, dass wir die dann nicht kaufen.

Zu Recht. Also müssen wir uns jetzt ganz fest vorstellen, wie wir einen umweltfreundlicheren Verkehr gerne hätten – nicht nur den Benzinmotor durch einen Elektromotor ersetzen. Seien Sie kreativ! Mit luftig-leichten Gedanken beginnt alles, damit echte Innovation stattfinden kann. Auf dass wir tatsächlich bald wieder die Epoche der Blunzenautos überwinden. (Rudolf Skarics, 13.02.2021)