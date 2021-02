Die vierte "Dossier"-Printausgabe widmet sich Red Bull. Foto: Dossier

Wien – Die Rechercheplattform "Dossier" bringt ihr viertes Magazin auf den Markt: Unter dem Titel "Red Bull – Ungesüßte Geschichten" wird das Dosen-Imperium von Dietrich Mateschitz unter die Lupe genommen.

Das Heft erscheint am 12. Februar und wird nach Öffnung des Handels in ausgewählten Buchhandlungen und Trafiken – erstmals auch in Deutschland und der Schweiz – erhältlich sein. Bis 7. Februar ist das Magazin zum Aktionspreis von 20 Euro im Vorverkauf erhältlich.

Die journalistische Reise für die neue Ausgabe führte laut "Dossier" um den Globus: "vom Ursaft in Thailand über Mateschitz' Geburtsort in der Steiermark bis nach Hollywood, wo Red Bull einst zur Eroberung der USA ansetzte". Die Themen reichen vom Lobbying des Konzerns über Gespräche mit Wissenschaftern bis zu Einblicken in Mateschitz' Milliardenhobby.

"Recherche-Show" im Volkstheater Wien

Erstmals wird das Volkstheater Wien auch eine "Dossier"-Recherche auf die Bühne bringen. Die virtuelle Uraufführung der "Recherche-Show" in Sachen Red Bull findet am 12. Februar statt. Tickets sind um sechs Euro über das Volkstheater erhältlich, "Dossier"-Mitglieder erhalten um 20 Prozent vergünstigte Tickets.

"Dossier" wurde im Jahr 2012 als unabhängige Rechercheplattform gegründet, die sich über Mitgliedsbeiträge, Magazinverkäufe, Weiterbildungsangebote, Spenden und Rechercheaufträge finanziert. (red, 3.2.2021)