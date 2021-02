Will Gmehling, "Nächste Runde. Die Bukowskis boxen sich durch". € 14,40 / 176 Seiten. Peter Hammer, Wuppertal 2020. Ab 10 Jahren. Foto: Peter Hammer Verlag

Alf geht jetzt in die fünfte Klasse. Und er hat ein neues Hobby. An den Nachmittagen lernt er boxen, im "Butterfly Gym". Das ist genau sein Ding! Seine jüngere Schwester Katinka spricht am liebsten Französisch. "Oh, là, là!" Robbie, der Kleinere, liebt es, auf der Straße Flaschen einzusammeln. Auch ein besonders Hobby, nicht wahr? Für Robbie ist das sehr wichtig, und für die Umwelt ja auch. In diesem Roman erfahrt ihr ziemlich viel über die Bukowskis, wo sie wohnen, wie sie leben und wie es ihnen geht. Erzählt wird aus der Sicht von Alf. Und der sagt einfach alles so, wie er es sich gerade denkt. Bevor ihr mit dem Lesen beginnt, möchten wir euch auch den ersten Band Freibad empfehlen. Denn dort hat alles angefangen.