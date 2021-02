Service

Karte: Der Standard

Ausgangspunkt: Parkplatz Stauding in Walchsee-Schwaig (685 m)

Anreise: Mit dem Pkw: Von Kössen oder der A12 (Ausfahrt Oberaudorf) nach Walchsee – am westlichen Ortsende bei einer Kapelle in die Bachstraße abbiegen (Tafeln: "Rettenschöss" bzw. "Naturschutzgebiet Schwemm") – bei der nächsten Kreuzung links – durch den Ortsteil Schwaigs, bis zur Ortsende-Tafel von Walchsee – ca. 300 m danach rechts abbiegen (gelber Wander-Wegweiser "Brennkopf" bzw. Tafel "Gasthaus zur schönen Aussicht") – ca. 150 m bis zum ersten Bauernhof – dort rechts abbiegen (gelbe Tafel "Brennkopf") – nach ca. 200 m parken (meist einige geräumte Stellplätze entlang der Straße). Sollten diese Stellplätze nicht frei sein, kann man auch unten an der Schwemm beim Hotel Moarhof parken.

Mit öffentlichen Verkehrsmitteln: Bus vom Bahnhof in Kufstein oder St. Johann in Tirol (über Kössen) bis Walchsee-Ortszentrum. Von dort ca. 3 km zum Ausgangspunkt, entweder zu Fuß oder per Taxi.

Aufstieg: Vom Parkplatz auf der Straße (oder der Wiese daneben) nach Nordosten hinauf zum Kitzbichlhof. Wo sich die Straße Richtung Aufingeralm und die Kitzbichl-Hofzufahrt gabeln (Sackgassenschild), steigen wir über eine Wiese nach Nordosten hinauf. Im obersten, nordöstlichsten Eck der Wiese erreichen wir am Waldrand den markierten Sommerweg, der direkt vom Naturschutzgebiet Schwemm heraufkommt. Dort scharf nach links und entlang der Markierungen den Waldhang nach Westen querend ansteigen. Nach einer Rechtskehre nordöstlich hinauf, bis man wieder eine Wiese erreicht. Über sie steil bergauf zur Hitscheralm (ca. 1.090 m). Nun ca. 1,5 km am breiten Westrücken hinauf, vorbei an etlichen Almhütten, bis zum Brennkopf-Gipfelkreuz (1.353 m).

Aufstiegsvariante (länger, aber flacher und einfacher): Vom Bauernhof Kitzbichl auf der Straße weiter Richtung Aufingeralm, bis man westlich unter der Hitscheralm wieder freie Wiesen erreicht. Nun entweder östlich über einen breiten Wiesenrücken direkt hinauf zur Hitscheralm (steiler) oder weiterhin auf der Straße im großen Bogen über die Aufingeralm zur Hitscheralm (flacher).

Abstieg: Entlang der Aufstiegsroute zurück bis zur Hitscheralm. Dort nicht wieder das steile, im Abstieg etwas unangenehme Waldstück nach Süden hinunter zum Kitzbichlhof – sondern besser auf der Forststraße über die Aufingeralm absteigen (flacher, in einer langen, nach Norden ausholenden Schleife). Oder über Wiesen abkürzen (steiler): Hierzu dem Rücken folgen, der sich knapp nördlich der Hitscheralm befindet. Über ihn westlich abwärts, bis man auf ca. 940 m wieder auf die Forststraße trifft. Nun auf der Forststraße bergab, bis wir westlich des Bauernhofes Kitzbichl wieder auf jene Wiese treffen, die wir schon vom Aufstieg her kennen. Über sie hinunter zum Ausgangspunkt.

Anforderungen: Einfache Schneeschuhwanderung. Eine kurze steilere Waldpassage unter der Hitscheralm kann je nach Schneebeschaffenheit jedoch unangenehm bis mühsam sein. Meist wenig lawinengefährdet, gute Kondition nötig.

Einkehr: unterwegs keine

Karte: Alpenvereinskarte BY17 ("Chiemgauer Alpen West") od. Österreichkarte (ÖK) 1:25.000V, Nr. 3207-Ost

Moorgebiet Schwemm: Kaiserwinkl und Alpen-Moor-Allianz