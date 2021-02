Ob per Selbsttest, beim Arzt, in einer Apotheke oder der Teststraße – nutzen Sie die Möglichkeit, sich auf Covid-19 testen zu lassen? Berichten Sie im Forum!

Je nach Wohnort und Anbindung kann es eigentlich ganz simpel sein: Termin ausmachen, zum jeweiligen Standort fahren, sich einen Nasenabstrich machen lassen und zehn Minuten auf das Ergebnis warten – zumindest wenn man einen Antigenschnelltest macht. Wer sich auf das Coronavirus testen lassen möchte, hat mittlerweile viele Möglichkeiten, das zu tun. Geht man in eine Teststraße, ist dies auch kostenlos. Ebenso führen niedergelassene Ärzte Antigen- und PCR-Tests durch. Außerdem bieten viele Apotheken diesen Service an – allerdings nur in einigen kostenlos.

Corona-Tests sind kurz etwas unangenehm, gelten aber als wichtiges Mittel zur Bekämpfung der Pandemie. Foto: APA/HELMUT FOHRINGER

Momentaufnahme, die Möglichkeiten eröffnet

Ob Antigenschnelltest oder PCR-Test – bei dem Ergebnis handelt es sich klarerweise lediglich um eine Momentaufnahme. Dennoch ermöglicht es zumindest in einem beschränkten Zeitraum, ziemlich sicher zu sein, dass man keine anderen Menschen ansteckt. Ob das im Job, bei Treffen mit Freunden oder der Familie ist. Dieser User erachtet diese Möglichkeit als sinnvoll und wichtig:

Für andere wiederum macht die Tatsache, dass es sich nur um eine Momentaufnahme handelt, einen Test überflüssig:

Wie häufig machen Sie einen Corona-Test?

Aus welchen Gründen nehmen Sie diese Möglichkeit wahr? Und wie sieht das Angebot in Ihrem Bundesland aus? Berichten Sie im Forum! (mawa, 12.2.2021)