Am Mittwoch protestierten tibetische Aktivisten vor der Zentrale des Olympischen Komitees in Lausanne gegen die Austragung der Olympischen Winterspiele in Peking in einem Jahr. Foto: AFP/FABRICE COFFRINI

Peking – Chinas Regierung hat einen BBC-Bericht über Missbrauch und Vergewaltigungen in Umerziehungslagern in der Nordwestregion Xinjiang als unwahr zurückgewiesen. Außenamtssprecher Wang Wenbin sagte am Mittwoch auf Journalistenfragen in Peking, die Vorwürfe der interviewten Frauen "basieren nicht auf Tatsachen". "Es sind nur Schauspieler, die falsche Nachrichten verbreiten."

Nach dem Bericht der britischen Rundfunkgesellschaft werden Frauen in den Lagern "systematisch vergewaltigt, sexuell missbraucht und gefoltert". Er stützt sich auf Aussagen mehrerer früherer Insassinnen und eines Aufsehers. Eine Uigurin schilderte, wie sie in einem Lager im Kreis Xinyuan gefoltert und wiederholt von mehreren chinesischen Männern vergewaltigt worden sei.

Eine Kasachin aus Xinjiang schilderte laut BBC, wie sie als Insassin uigurische Frauen entkleiden und ihnen Handschellen anlegen musste, bevor sie mit Männern zusammengebracht worden seien. Die Chinesen hätten bezahlt, um sich hübsche Uigurinnen aussuchen zu können. Auch Lehrerinnen, die in Lagern Chinesisch unterrichten mussten, berichteten von Schilderungen von Insassen über Vergewaltigungen.

Millionen Uiguren sollen umerzogen werden

Nach Schätzungen von Menschenrechtlern sind Hunderttausende Uiguren in Umerziehungslager gesteckt worden, die Peking als "Fortbildungseinrichtungen" beschreibt. Manche Menschenrechtsorganisationen und Forscher gehen davon aus, dass mindestens eine Million Uiguren und andere Muslime in Lagern eingesperrt wurden. Sie werden demnach zur Aufgabe ihrer Religion, Kultur und Sprache gezwungen und teilweise auch misshandelt. US-Präsident Joe Biden hatte vor seiner Wahl von "Völkermord" gesprochen.

Schätzungsweise zehn Millionen Uiguren leben in China, die meisten in Xinjiang in Nordwestchina. Das muslimische Turkvolk fühlt sich von den herrschenden Han-Chinesen unterdrückt. Nach ihrer Machtübernahme 1949 hatten die Kommunisten das frühere Ostturkestan der Volksrepublik einverleibt. Die Regierung in Peking wirft uigurischen Gruppen Separatismus und Terrorismus vor.

Gerüchte über Boykott

Das Vorgehen der chinesischen Regierung gegen die muslimischen Uiguren, sowie auch gegen Tibeter und die Oppositionsbewegung in Hongkong feuert Gerüchte über einen möglichem Boykott des Westens der Olympischen Winterspiele 2022 an. Diese sollen in genau einem Jahr in Peking starten. Laut "Wirtschaftswoche" dürfte die US-Regierung diesbezügliche Überlegungen hegen. "Berater von Biden fühlen aktuell bei europäischen Regierungen vor, ob sie den Boykott mittragen würden", heißt es in der "Wirtschaftswoche" unter Berufung auf Diplomatenkreise.

Die Sprecherin des Weißen Hauses, Jen Psaki, bestätigte die Gerüchte nicht. Sie könne "keine Änderung der Herangehensweise an die Olympischen Spiele in Peking" verkünden. Auch in den europäischen Hauptstädten gab es bisher Reaktionen auf die Spekulation. Paris soll die Olympischen Sommerspiele 2024 austragen.

Protest gegen Menschenrechtsverletzungen

Ein Sprecher des Internationalen Olympischen Komitees (IOC) erklärte auf Anfrage der deutschen Sportnachrichtenagentur, dass man Spekulationen nicht kommentieren werde. Zuvor hatte IOC-Präsident Thomas Bach bereits versucht, Zuversicht zu verbreiten. "Wir können bereits ein Jahr zuvor sagen, dass alle Wettkampfstätten fertig sind, die Vorbereitungen sind exzellent", so Bach im Interview mit Chinas staatlicher Nachrichtenagentur Xinhua. Es sei "fast ein Wunder", dass die Vorbereitungen trotz der Pandemie so glatt liefen.

Bereits im September hatten 160 Menschenrechtsgruppen den IOC-Präsidenten aufgefordert, Peking die Spiele zu entziehen – aus Protest gegen Menschenrechtsverletzungen in China. Es wurde auch darauf hingewiesen, dass die dortigen Sommerspiele 2008 das chinesische Regime international aufgewertet hätten. "Die Spiele 2022 werden unter Menschenrechtsbedingungen stattfinden, die signifikant schlechter sind als bei den Spielen in Peking 2008", schrieb die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch (HRW) Mitte Dezember in einem offenen Brief an Bach. Das IOC habe "die Augen vor den weitverbreiteten und systematischen Menschenrechtsverletzungen durch die chinesischen Behörden verschlossen", hieß es in einem weiteren Brief von mehreren Menschenrechtsgruppen, die Tibeter, Uiguren und andere Gruppen aus Hongkong vertreten. Sie forderten das IOC auf, Belege vorzulegen, nach denen China sich an die Verpflichtung zur Einhaltung der Menschenrechte hält, die es bei der Vergabe der Spiele 2015 eingegangen ist.

Das chinesische Außenministerium reagierte umgehend und bezeichnete die "politisch motivierten" Aufrufe als "unverantwortlich". Die Spiele würden ein "wunderbares und herausragendes Ereignis" werden. Ein Boykott, da ist sich Spreche Wang Wenbin sicher, "wird von der internationalen Gemeinschaft nicht unterstützt". (red, APA, 3.2.2021)