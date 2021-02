Foto: AP/Space Cargo Unlimited

Mit dem jüngsten Flug eines Dragon-Raumschiffs von SpaceX ist auch Frachtgut der besonderen Art von der ISS zur Erde zurückgekehrt: Wein. Nicht dass die Crew der Weltraumstation ihn verschmäht hätte – sie musste ihn nur über ein Jahr lang aufbewahren, weil er Teil eines Langzeitexperiments ist.

An dem Projekt sind rund 15 Forscher des Weinforschungsinstituts der Universität Bordeaux, des Instituts für Zellbiologie der Universität Erlangen sowie der französischen Raumforschungsagentur CNES beteiligt. Sie wollen testen, wie sich ein Langzeitaufenthalt in der Schwerelosigkeit auf die Qualität des Weins auswirkt. Die zwölf Weine der Rebsorten Merlot und Cabernet Sauvignon werden nun von den Forschern mit herkömmlich auf der Erde gelagerten Weinen verglichen, wie Nicolas Gaume von dem Luxemburger Start-Up Space Cargo Unlimited sagte.

Außer den zwölf Weinflaschen, die inzwischen nach Bordeaux zurückgekehrt sind, waren auch 320 Weinranken Teil der Fracht. "Wir gehen davon aus, dass sie durch den Weltraumstress eine größere Widerstandsfähigkeit entwickeln", betonte Gaume. Dies könne bei der Anpassung der Landwirtschaft an den Klimawandel hilfreich sein, was das eigentliche Forschungsziel des Projekts ist. Der Genuss kommt da erst an zweiter Stelle, eine Verkostung des Weltraum-Weins ist Ende Februar aber dennoch geplant. (red, APA, 5. 2. 2021)