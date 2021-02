Inzwischen dürften Wagen und Fahrer etwas gebrauchter aussehen als auf dieser Illustration. Foto: imago/ZUMA Press/SpaceX

Ob dereinst wohl Außerirdische das Sonnensystem besuchen und sich über die unausgereifte Weltraumtechnologie der Erdlinge wundern werden? Zeit genug für eine solche Begegnung gäbe es jedenfalls: Das Auto der Marke Tesla, das Elon Musk im Februar 2018 ins All schießen ließ, hat inzwischen sein dreijähriges Weltraumjubiläum absolviert – und dürfte noch einige Millionen Jahre mehr um die Sonne ziehen, wenn nichts Unvorhersehbares geschieht.

Auf Kurs

Der Tesla Roadster aus Musks Privatbesitz wurde am 6. Februar 2018 als Testladung für eine Trägerrakete vom Typ Falcon Heavy in den Weltraum geschossen. Seitdem hat er 2,4 Milliarden Kilometer zurückgelegt, im November 2018 erreichte er den sonnenfernsten Punkt seiner Bahn. Im Schnitt umkreist er die Sonne in einem Abstand, der 1,66 Mal so groß ist wie der zwischen Erde und Sonne.

Die private Website "Whereisroadster.com" gibt Aufschluss darüber, wo er sich aktuell jeweils befinden müsste. Ihr zufolge nähert er sich in seiner Umlaufbahn momentan mit 33 Kilometer pro Sekunde der Erde – mit der menschengroßen Puppe "Starman" am Steuer, benannt nach David Bowies Song.

Keine autofreundliche Umgebung

In welchem Zustand sich das bizarre Ensemble inzwischen befindet, lässt sich allerdings unmöglich sagen. Musk hatte ursprünglich gedacht, dass der Tesla Milliarden Jahre lang durchs Sonnensystem schweben würde – bis ihm Wissenschafter vorrechneten, wie stark die Erosionsprozesse durch Weltraumstrahlung und Mikrometeoriten dem Gefährt zusetzen werden.

Möglicherweise gehören die organischen Stoffe wie Leder, Gummi, Textilien und Farbe bereits der Vergangenheit an. Die Aluminium-Karosserie allerdings wird den Berechnungen zufolge noch einige Millionen Jahre durchhalten. Ihr Ende wird wahrscheinlich erst dann kommen, wenn der Tesla – durch eine Vielzahl gravitativer Wechselwirkungen langsam vom Kurs abgebracht – irgendwann auf einen der inneren Planeten stürzt. (red, 6. 2. 2021)