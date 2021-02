Autorin Stefanie Sargnagel gibt bei Birgit Denk eine Kostprobe ihres Gesangstalents und singt "Mei potschertes Leben" nach Hans Orsolics – 22.30, ORF 3. Foto: ORF / ORF III / Martin Hüttler

19.40 REPORTAGE

Re: Wir halten die Stellung! Corona in Europa: Trotz Kontaktbeschränkungen und Lockdowns halten viele dort die Stellung, wo es nicht anders geht, weil der Laden weiterlaufen muss. In vier Ländern schildern Menschen aus unterschiedlichen Perspektiven, wie sie die zweite Welle erleben und was besonders schwierig ist. Aber auch, was sie motiviert und woraus sie Hoffnung schöpfen. Bis 20.15, Arte

20.15 MAGAZIN

Gute Viren, schlechte Viren Einige Virenbausteine haben sich in unserem Genom verankert und pflanzen sich mit uns fort. Sie helfen uns zu überleben. Über den Kampf gegen schlechte Viren diskutiert Gert Scobel ab 21.05 Uhr mit Gästen: Historiker Malte Thießen, Bildungsforscherin Odette Wegwarth sowie Humanmediziner Fed Zepp. Bis 22.00, 3sat

21.05 REPORTAGE

Am Schauplatz: Stromrebellen Seit Jahrzehnten engagieren sich Unternehmer und Tüftler für sauberen Strom aus eigenen, erneuerbaren Quellen. Robert Gordon war bei Windmüllern, Wasserstromerzeugern und Sonnenstromanbetern. Bis 22.00, ORF 2

21.05 DISKUSSION

Runde der ChefredakteurInnen Ingrid Thurnher diskutiert aktuelle Themen mit Walter Hämmerle (Wiener Zeitung), Hubert Patterer (Kleine Zeitung), Christian Rainer (Profil), Gerold Riedmann (Vorarlberger Nachrichten), Martina Salomon (Kurier) und Nana Siebert (DER STANDARD). Bis 21.55, ORF 3

21.50 SERIE

In Therapie Dr. Philippe Dayan bittet zur Intensivtherapie auf die Couch. Eine junge Chirurgin, ein Elitepolizist und Familienvater, eine 16-jährige Hochleistungsschwimmerin und ein Paar mit der Frage nach einem zweiten Kind lassen sich auf den Seelenstriptease ein. Das gab es schon zweimal: im israelischen TV als Betipul und mit Gabriel Byrne in der Hauptrolle in In Treatment. In 35 je halbstündigen Folgen verarbeiten Éric Toledano und Olivier Nakache (Ziemlich beste Freunde) die Anschläge von Paris 2015 und entwickeln eine ganz eigene Atmosphäre, die es ermöglicht, sämtlichen Beteiligten ganz nah zu sein. Bis 0.05, Arte

22.30 MAGAZIN

Denk mit Kultur Am Ende von Birgit Denks gemütlichem Kulturtalk wird gesungen: Klaus Maria Brandauer interpretiert Bella Ciao, Stefanie Sargnagel wandelt auf den Spuren von Hans Orsolics und singt über Mei potschertes Leben. Bis 23.10, ORF 3

22.30 MAGAZIN

Eco Themen: Wirtschaftsfaktor Impfstoff: Wie das Milliardengeschäft funktioniert. / Corona-Arbeitslosigkeit: neue Herausforderungen, alte Rezepte? / Corona-Hotspot Skiurlaub: Tirols Tourismus kämpft ums Überleben. Bis 23.05, ORF 2

23.05 TALK

Stöckl Gäste: Snowboarderin Claudia Riegler, Medizinhistoriker Marcel Chahrour, Schauspielerin Katharina Strasser, Tanzschulleiter Thomas Schäfer-Elmayer. Bis 0.05, ORF 2