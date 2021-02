[Inland] Hilfe für Patienten aus Portugal gesucht.

Gurgelstudie in Schulen kann nun doch früher fortgesetzt werden.

Koalition auf der Kippe. Oppositionsanträge könnten die türkis-grüne Koalitionsregierung am Donnerstag an ihre Grenze führen. Das Thema Abschiebungen droht die Regierung zu sprengen.

[Panorama] Nach der Abschiebung: Wie die Schule von Tina tatsächlich aussieht.

Schwere Vorwürfe nach Polizeieinsatz bei Innsbrucker Demo.

[Lifestyle] Ihnen reicht's? Probieren Sie es heute mal mit ... Puzzlebauen.

Was hat Sie dazu bewogen, mit dem Rauchen aufzuhören?

[Gesundheit] Krebs in der Familie: Was genetische Tests bringen.

[Kultur] Kulturstadträtin Kaup-Hasler: "Künstlerischer Film muss in Wien präsent bleiben".

[Architekturblog] Mehr benutzbarer Raum für die Stadt!

[Jobsuche] Diese Top-Unternehmen bieten viele interessante Positionen im Februar 2021 – Bewerbt euch jetzt.

[Wetter] Auf der Rückseite eines nachts durchgezogenen Störungsausläufers strömen deutlich trockenere Luftmassen heran. Damit scheint in vielen Regionen oft die Sonne, durchziehende Wolkenfelder bleiben dünn und somit harmlos. Auch die letzten Nebelreste auf der Alpensüdseite lichten sich bald. Im Donauraum und im östlichen Flachland bläst zunächst noch lebhafter bis kräftiger Westwind. Am Nachmittag flaut der Wind auch dort ab und es wird dann im ganzen Land meist schwach windig sein. Frühtemperaturen 1 bis 10 Grad, nur inneralpin und ganz im Süden zum Teil leicht frostig. Höchsttemperaturen 8 bis 15 Grad.

[Zum Tag] Rosa Louise Parks war eine US-amerikanische Bürgerrechtlerin, die sich 1955 weigerte, ihren Sitzplatz in einem Bus für einen Weißen zu räumen und damit als ein Anfang der US-Bürgerrechtsbewegung den Montgomery Bus Boycott auslöste. Geboren wurde sie am 4. Februar 1913 in Tuskegee, Alabama in den Vereinigten Staaten und starb mit 92 Jahren am 24. Oktober 2005 in Detroit, Michigan. Ihr Geburtstag jährt sich 2021 zum 108. Mal.